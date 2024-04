Κόσμος

Λευκός Οίκος: Λαμπρή δεξίωση για τον εορτασμό της ελληνικής ανεξαρτησίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος στον Λευκό Οίκο ήταν και ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν.

-

Ο Λευκός Οίκος για μερικές ώρες ντύθηκε στα μπλε και μύρισε Ελλάδα και αίτια ήταν η καθιερωμένη δεξίωση του για την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Οικοδεσπότης ο Αμερικάνος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο οποίος υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους του με μία ζεστή ομιλία, στη διάρκεια της οποίας δεν παρέλειψε να θυμίσει για μια ακόμα φορά πως οι στενοί δεσμοί του με την Ελληνοαμερικανική κοινότητα του ήταν εκείνοι που χάρισαν το «ελληνικό» του επώνυμο, «Μπαϊντενόπουλος».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, ο Τζο Μπάιντεν επευφημήθηκε από τους ομογενείς όταν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σήμερα, η συνεργασία, η συμμαχία και η φιλία που μοιράζονται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες από ποτέ, σε μεγάλο βαθμό λόγω του θάρρους και του χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος που μίλησε για τις κοινές καταβολές και τους δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες Ελλάδα και ΗΠΑ.



Καλεσμένος του Αμερικανού προέδρου για την δεξίωση στον Λευκό Οίκο με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μάρτιου ήταν και ο πρόεδρος του Ομίλου Αντέννα Θοδωρής Κυριακού με το οποίο ο Τζο Μπάιντεν έχει ολιγόλεπτη συνάντηση πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

O Θοδωρής Κυριακού δήλωσε πως "Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο Λευκός Οίκος αφιερώνουν αυτή την ημέρα για να τιμήσουν την πατρίδα, την ιστορία μας, τον Ελληνισμό και την Ελληνοαμερικανική κοινότητα επιβεβαιώνοντας τις στενές σχέσεις Ελλάδας- Αμερικής.".

Παρόντες στις εφετινή εκδήλωσή που διανθίστηκε με ελληνική μουσική και χορούς ήταν εκατοντάδες επιφανείς Ελληνοαμερικανοί και καλεσμένοι από την Ελλάδα από τον πολιτικό, επιχειρηματικό αλλά και καλλιτεχνικό χώρο

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αφού αναζήτησε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους τον Ελληνοαμερικανό πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργο Τσούνη και την ομογενή υποψήφια κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη και αφού αστειεύτηκε για μια ακόμα φορά για την ηλικία του, αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας ως Γερουσιαστή για λογαριασμό του Ντέλαγουερ και τη συμβολή της ομογένειας στην ανάδειξή του.

«Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των ψήφων, αλλά νομίζω πως άλλοι οι Ελληνοαμερικανοί του Ντέλαγουερ με ψήφισαν. Γι’ αυτό απέκτησα το ελληνικό προσωνύμιο για το οποίο είμαι περήφανος «Μπαϊντενόπουλος».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Δημοκρατία: Ξεκινάει το 15ο Συνέδριο

Κατσιβαρδάς στον ΑΝΤ1: Ο Στίγκας είναι κατά συρροή ψευδολόγος

ΗΠΑ: Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια βρέθηκε στο Μίσιγκαν