ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για μη ενημέρωση Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Νίκη του κράτους δικαίου χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλακης την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τις παρακολουθήσεις.

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος πρέπει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πρώην ευρωβουλευτή, Νίκο Ανδρουλάκη για το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή σε βάρος του του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη) έκανε μερικά δεκτή την αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξης του προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., με την οποία απορρίφθηκε το από 7.9.2022 αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να του γνωστοποιηθούν, η εισαγγελική διάταξη και ο πλήρης φάκελος με το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή σε βάρος του του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Είναι νίκη του κράτους δικαίου». Με αυτή τη φράση από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής , ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση και δικαίωσή του για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που «έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που η κυβέρνησή σας ψήφισε για να καλύψετε το παρακράτος των υποκλοπών. Το νόμο που απαγόρευε την ενημέρωση των παρακολουθούμενων. Σήμερα είναι η πρώτη νίκη του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου», όπως συγκεκριμένα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε ‘ότι σύμφωνα με την απόφαση «η ΑΔΑΕ καλείται να με ενημερώσει. Θεσμικά όπως έπρεπε από την αρχή και τη Δευτέρα το πρωί θα βρίσκομαι εκεί. Είναι και η μέρα γελοιοποίησης των συκοφαντών. Όσων προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την υπόθεση αυτή για να σπιλώσουν την υπόληψή μου και την πολιτική μου διαδρομή .Με ρωτούσατε γιατί δεν πήγα να ενημερωθώ στο αυτί από τον κ. Γεραπετρίτη, υποστηρίζοντας ότι κάτι φοβάμαι και κρύβομαι από την ενημέρωση που ήταν όμως παράνομη».

Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα βέλη του και στον ΣΥΡΙΖΑ . «Και οι συκοφαντίες του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου του που μου έκαναν νομικά μαθήματα και είχαν το θράσος να με διαβάλουν και να υποστηρίζοντας ότι είμαι εκβιαζόμενος. Πήρατε και εσείς την απάντησή σας για τα ψέματά σας.Εκκωφαντικά και θεσμικά», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «η απόφαση του ΣΤΕ είναι μια ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του πρωθυπουργού που έφτιαξε έναν αντισυνταγματικό νόμο που μόνο στόχο είχε να καλύψει το παρακράτος των υποκλοπών .Σήμερα είναι μία νίκη των θεσμών και του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών.Του κράτους δικαίου που υπονομεύσατε για να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας.Σήμερα αποδείχθηκε ότι όποιος κινείται θεσμικά και σέβεται τους θεσμούς δεν είναι ευάλωτος.»

Ο κ. Ανδρουλάκης, σμπλήρωσε ότι το ΣτΕ "μπήκε ανάχωμα στην προσπάθεια του παρακράτους του Μεγάρου Μαξίμου να αλώσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα".

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε:

«Η ρύθμιση του άρθρου 87 του ν. 4790/2021, με το οποίο θεσπίσθηκε στην περίπτωση επιβολής του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θιγόμενου, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου, και, συνεπώς, αντίκειται στα άρθρα 19 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 1 της οδηγίας 2002/58, 7, 8 και 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8 της ΕΣΔΑ και είναι ανίσχυρη.

Επομένως, η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που ερείδεται στην ανωτέρω ανίσχυρη διάταξη, είναι μη νόμιμη, και για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, η πράξη αυτή να ακυρωθεί εν μέρει και η υπόθεση να αναπεμφθεί στην Α.Δ.Α.Ε. για νέα, νόμιμη κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με την κριθείσα ως ανίσχυρη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021, διότι, όπως έγινε δεκτό, ο νεώτερος ν. 5002/2022 δεν είναι εφαρμοστέος σε εκκρεμή αιτήματα γνωστοποίησης στον θιγόμενο μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του ληφθέντος υπό προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς· τούτο δε διότι με τον νεώτερο αυτό νόμο εισήχθη ένα νέο νομοθετικό καθεστώς που καταλαμβάνει όλη τη διαδικασία επιβολής της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και την έγκριση του επίμαχου μέτρου έως την γνωστοποίηση της άρσης του.

Το καθεστώς αυτό αποτελεί ένα σύστημα με εσωτερική συνοχή, οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις του οποίου προσιδιάζουν στις αιτήσεις άρσης του απορρήτου που υποβάλλονται δυνάμει του διατάξεών του, προκειμένου να διεκπεραιωθούν κατά τις ειδικές ρυθμίσεις του και τις εγγυήσεις που το ίδιο θεσπίζει.

Τούτο επιρρωνύεται από την απουσία μεταβατικών διατάξεων, ισχύει δε κατά μείζονα λόγο προκειμένου για πολιτικά πρόσωπα, όπως ο αιτών, για τα οποία προβλέπεται ειδική δημόσια αρχή για την κίνηση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος άρσης του απορρήτου και ειδικό όργανο για την χορήγηση της πρώτης από τις δύο συνολικά απαιτούμενες άδειες έγκρισής του».

Παράλληλα, το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι «η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που απέρριψε το αίτημα του αιτούντος να ενημερωθούν ο Πρόεδρος της Βουλής και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το περιεχόμενο της εισαγγελικής διάταξης περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, αιτιολογείται νομίμως, ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος».

«Η αίτηση του Ν. Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σε σχέση με την απόφαση του ΣτΕ να κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση ακύρωσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν τα εξής:

“1. Η ακύρωση αφορά τον νόμο του 2021 που περιείχε καθολική και χωρίς προϋποθέσεις απαγόρευση της χορήγησης στοιχείων στον ενδιαφερόμενο.

2. Η απόφαση του ΣτΕ δεν καταλαμβάνει τη νεότερη διάταξη την οποία φέραμε το 2022, όπως είχαμε δεσμευθεί μετά τα γεγονότα. Για τη νεώτερη ρύθμιση το ΣτΕ αναφέρει μάλιστα ότι συνιστά ένα «σύστημα με εσωτερική συνοχή», άρα ουσιαστικά αποδέχεται τη λογική του.

3. Με βάση την απόφαση του ΣτΕ, η αίτηση του κ. Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ αναφέρει: «Κόλαφος για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο που κατασκευάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το 2021, ώστε να μπορεί το κέντρο των παρακολουθήσεων να κάνει ανενόχλητο τη δουλειά του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση της Oλομέλειας, έκρινε ότι είναι υπέρμετρο και άρα αντισυνταγματικό το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσων θίγονται τα δικαιώματά τους από παρακολουθήσεις, ακόμη κι αν η "επίκληση" είναι λόγοι εθνικής ασφαλείας.

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει πλέον το λόγο

Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από αυτούς που νομίζουν ότι θα μπορούν για καιρό να παίζουν μαζί της.

Υ.Γ. Την ώρα που όλος ο προοδευτικός κόσμος προτάσσει την ανάγκη μονομέτωπου αγώνα κατά της πολλάκις υπόλογης, αλλά και πανταχόθεν στριμωγμένης Δεξιάς, ο κ. Ανδρουλάκης νιώθει την ανάγκη να προτάξει το μικροπολιτικό του συμφέρον, αποδεικνύοντας ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων. Επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε μάχες για την διαλεύκανση του σκανδάλου και στον Πρόεδρό του, Στέφανο Κασσελάκη που συνεχίζει να αγωνίζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει τώρα την ευκαιρία να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρακολούθησής του. Αφού το κάνει, ελπίζουμε να υποβάλει επιτέλους και μήνυση εναντίον εκείνου που διέταξε την παρακολούθησή του.

Πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία...?»

Η Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων δήλωσε «Πλήρης δικαίωση της Ελληνικής Λύσης, σε σχέση με τις συνεχείς παραβιάσεις του συντάγματος η υπόθεση των υποκλοπών και η απόφαση του ΣτΕ. Τώρα λοιπόν ο κος. Ανδρουλάκης πρέπει να κάνει μία μήνυση στον κο. Μητσοτάκη και στον κο. Δημητριάδη, που δεν την έχει κάνει εδώ και μήνες και είναι περίεργο αυτό, για να μάθει όχι γιατί τον άκουγαν, αλλά ποιοι τον άκουγαν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνει το αυτονόητο, που δεν το έκανε τόσο καιρό. Αλλιώς, κάτι φοβάται. Ας μας πει λοιπόν τι φοβάται ο κος. Ανδρουλάκης».

Η Νέα Αριστερά σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ σε ανακοίνωση της αναφέρει «Η απόφαση του ΣτΕ εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναδεικνύεται σε αρχιερέα της συγκάλυψης και της παραβίασης του κράτους Δικαίου και του Συντάγματος. Το Δίκιο πρέπει να νικήσει, και θα νικήσει.

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που έφερε η Ν.Δ. τον Μάρτιο του 2021 που απαγόρευε στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τα θύματα των παρακολουθήσεων. Λίγους μήνες αργότερα αποκαλύφθηκε το γιατί. Έναν νόμο που υπερασπίστηκαν για χρόνια τα κυβερνητικά στελέχη και το σύστημα Μητσοτάκη.

Ο Κ. Μητσοτάκης νομοθέτησε αντισυνταγματικά έχοντας πλήρη γνώση της αντισυνταγματικότητας για ένα και μόνο στόχο: Την συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και την προστασία του παρακράτους που είχε στηθεί δίπλα στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Είναι μια μικρή αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου σε μια χώρα που με ευθύνη της κυβέρνησης ,αυτό υποχωρεί διαρκώς. Συνιστά όμως και την απόλυτη δικαίωση όλων των επιχειρημάτων που προέβαλλαν την αντισυνταγματικότητα της κυβερνητικής τροπολογίας.

Η απόφαση του ΣτΕ εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναδεικνύεται σε αρχιερέα της συγκάλυψης και της παραβίασης του κράτους Δικαίου και του Συντάγματος. Το Δίκιο πρέπει να νικήσει, και θα νικήσει.»

