Η WrestleMania XL Weekend αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι λάτρεις των μαχητικών σπορ, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά, το δημοφιλέστερο Premium Live Event του WWE, την περίφημη WrestleMania XL, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Το WrestleMania, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ, μετά το SuperBowl, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+! Σε μία εβδομάδα γεμάτη ζωντανές μεταδόσεις στο κανάλι Combat Sports του ΑΝΤ1+, η WrestleMania XL, ξεχωρίζει και καθηλώνει τους φίλους του pro-wrestling. Εκτός από το main event, το ΑΝΤ1+ έχει ετοιμάσει μια σειρά από αφιερώματα, εκπομπές και αγώνες από το λαμπερό παρελθόν της WrestleMania για να γιορτάσει αυτό το ξεχωριστό Σαββατοκύριακο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι λάτρεις των μαχητικών σπορ, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά, το δημοφιλέστερο Premium Live Event του WWE, την περίφημη WrestleMania XL, το Σάββατο 6 Απριλίου και την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 02.00 μετά τα μεσάνυχτα, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ και το Countdown Show, που θα μας βάλει στο κλίμα της μητέρας των μαχών από τις 00:05. Ο αγώνας του “The Rock” με τον Roman Reigns εναντίον του Cody Rhodes και του Seth Rollins, που θα γίνει το Σάββατο είναι η πιο πολυαναμενόμενη μάχη εδώ και πολλά χρόνια για το WWE, ενώ η ρεβάνς της περσινής επικής μονομαχίας για τον παγκόσμιο τίτλο, του Cody Rhodes με τον Roman Reigns θα συγκεντρώσει όλα τα φώτα την Κυριακή.

Μάλιστα, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+, θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στην ελληνική περιγραφή του Θανάση Ράλλη και την αμερικανική, καθώς το event θα μεταδοθεί, παράλληλα, από δύο κανάλια της πλατφόρμας. Παρακολουθήστε το promo για το WrestleMania XL του WWE:

Επίσης, το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 19:00, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ θα έχουν την ευκαιρία για ένα… «ορεκτικό» για τη μεγάλη γιορτή, με ένα ακόμα Premium Live Event. To NXT Stand & Deliver θα μεταδοθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα μας παρουσιάσει όλα τα ανερχόμενα αστέρια του WWE. Ειδικά για την ξεχωριστή περίσταση, το πρόγραμμα του Combat Sports, θα είναι γεμάτο από θρυλικά WrestleMania events προηγούμενων ετών. Από τη μονομαχία του “The Rock” με τον “Stone Cold” Steve Austin το 2001 και τη μάχη μέχρι τέλους του Hulk Hogan με τον McMahon το 2003, μέχρι το event του 2023, όπου ο Roman Reigns επικράτησε του Cody Rhodes και διατήρησε τον τίτλο για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Παράλληλα, τα τρία εβδομαδιαία προγράμματα του WWE, το RAW, το ΝΧΤ και το Smackdown, δίνουν σταθερό ραντεβού, ζωντανά και αποκλειστικά, με τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η μεγάλη αθλητική ενότητα των Combat Sports του ANT1+, είναι ο μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να προσφέρει θέαμα γεμάτο δράση, με δύο θεματικά κανάλια και δεκάδες live events κάθε μήνα.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

