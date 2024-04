Κοινωνία

Οπαδική βία - Νέα Φιλαδέλφεια: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την επίθεση οι δράστες τους έβρισαν αναφέροντας το όνομα ομάδας, επιβιβάστηκαν στο μαύρο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

-

Θύματα μίας νέας επίθεσης με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (5/4) στις δύο τα ξημερώματα.

Δύο νεαρά αδέρφια 23 και 19 ετών ενώ βρίσκονταν επί της Λ. Δεκελείας 71, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ξαφνικά σταμάτησε μπροστά τους ένα αυτοκίνητο από το οποίο βγήκαν τέσσερις άγνωστοι δράστες χωρίς διακριτικά και τους επιτέθηκαν.

Οι δράστες τους χτύπησαν με μεταλλικούς λοστούς και τους μαχαίρωσαν στους μηρούς, ενώ αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται πως οι δράστες φώναζαν υβριστικά συνθήματα για την ΑΕΚ.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, ενώ έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για μη ενημέρωση Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Τι ζητά ο Χρυσοχοΐδης από τους αστυνομικούς μετά την δολοφονία

ΗΠΑ: Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια βρέθηκε στο Μίσιγκαν