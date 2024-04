Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Ο φράχτης του Έβρου επεκτείνεται (εικόνες)

Αναλυτικά οι συναντήσεις και επισκέψεις του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και οι δηλώσεις του για τις Ένοπλες Δυνάμεις της περιοχής.

Διήμερη επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκε την Πέμπτη (4/4) σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Επιτηρητικά Φυλάκια του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή ευθύνης του Δ/ Σώματος Στρατού.

O κ. Κεφαλογιάννης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄ ΣΣ Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, επισκέφθηκε την έδρα του Στρατηγείου της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, στο Διδυμότειχο, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής Υποστράτηγος Ιωάννης Κωστούλας και ενημερώθηκε για την οργάνωση, τη δομή και την αποστολή του Σχηματισμού.

Στη συνέχεια, βρέθηκε στο Βρεφονηπιακό Σταθμό (ΒΝΣ) Διδυμοτείχου, καθώς και στο 219 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), όπου ενημερώθηκε για τη στελέχωση και τη λειτουργία τους. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Εθνοφύλακες των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΦ) της Μεραρχίας, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Διδυμοτείχου, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για τη συνεισφορά τους στην πατρίδα.

Ακολούθως, μετέβη διαδοχικά στα ΕΦ «ΔΙΛΟΦΟΥ», «1», «5» και «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ», όπου μεταξύ άλλων επιθεώρησε το αποτρεπτικό εμπόδιο, στα ΕΦ «126», «ΠΛΑΓΙΩΝ», καθώς και την περιοχή του νέου αποτρεπτικού εμποδίου Ψαθάδων – Μανίτσας, όπου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων κατασκευής. Συνομίλησε με τις περιπόλους των φυλακίων και συνεχάρη το προσωπικό για το έργο που επιτελεί στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Τον υποδέχθηκαν κατά περίπτωση οι Διοικητές ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ Συνταγματάρχης (ΠΖ) Πέτρος Σκουφάκης, 3 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχος Βαρδής Χαρκιανάκης, 50 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχος Νικόλαος Παπαγεωργίου και 7 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξίαρχος Στυλιανός Τίτανας.

Ο υφυπουργός, επισκέφθηκε την έδρα του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου – Επιτήρησης Συνόρων (ΕΚΕΕΣ) στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, όπου τον υποδέχθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδας Αθανάσιος Μανταρλής και ενημερώθηκε για τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τα μέσα επιτήρησης των συνόρων μας.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων Μετανάστευσης (ΠΕ.ΚΟ.ΔΙ.Σ.ΜΕ), όπου τον υποδέχθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας και ενημερώθηκε για το ρόλο του στην παρακολούθηση και ανάλυση των μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνό.

«Η επέκταση του φράχτη στον Έβρο συνεχίζεται»

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης μετά το πέρας της διήμερης επίσκεψης στον Έβρο προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη τιμή ολοκλήρωσα τη διήμερη επίσκεψή μου στον Έβρο, την προμετωπίδα της Εθνικής Άμυνας της Πατρίδας μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των επισκέψεών μου σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Επιτηρητικά Φυλάκια του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή ευθύνης του Δ/ Σώματος Στρατού, διαπίστωσα ότι η ετοιμότητα, το ηθικό και ο επαγγελματισμός των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των στρατευμένων νέων και των Εθνοφυλάκων της Πατρίδας μας, είναι παραδειγματικός.

Τα φυλάκια και οι Μονάδες είναι απόλυτα εξοπλισμένες και αναβαθμισμένες, ενώ η επέκταση του φράχτη στον Έβρο συνεχίζεται καθώς και η ενίσχυση της επιτήρησης με τεχνολογικά μέσα.

Συγχαίρω το προσωπικό για την αρτιότητα με την οποία τελεί το καθήκον της προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και των δικαίων της Ελλάδας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε αρωγοί σε ό,τι απαιτηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της αποστολής τους. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, οι οποίες σκοπό έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών μας.

Την εμβληματικότερη αποτελεί, αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, την υλοποίηση του οποίου προχωράμε με γοργούς ρυθμούς, με την πρώτη φάση να ξεκινάει τους επόμενους μήνες και την ολοκλήρωσή της να αναμένεται το καλοκαίρι του 2027».

