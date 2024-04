Κοινωνία

Ποσειδώνος: Τροχαίο με παράσυρση πεζής

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων προκάλεσε τροχαίο με θύμα μία γυναίκα το βράδυ της Παρασκευής.

Μία γυναίκα που περπατούσε στη λεωφόρο Ποσειδώνος το βράδυ της Παρασκευής, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το τροχαίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όμως η ηλικιωμένη φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και λόγω αυτού προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

