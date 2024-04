Οικονομία

“Κάρτα του Αγρότη” 2024: Πότε ενεργοποιείται

Ποια είδη πρακτικών δαπανών μπορούν να καλύψουν οι αγρότες με αυτή τη μερική προείσπραξη επιδότησης.

Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και σίγουρα πριν το Πάσχα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η Κάρτα του Αγρότη.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη Δευτέρα 08.04 αναμένεται να γίνει σύσκεψη ανάμεσα στα αρμόδια στελέχη του και στις συστημικές τράπεζες, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομερείς πριν τη ενεργοποίηση. Από την μεριά του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαβεβαιώσει προς όλες τις πλευρές ότι είναι έτοιμος να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ως βάση προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023. Κρίθηκε ανέφικτο τελικά να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ 2024, διότι έχει υπάρξει καθυστέρηση με τα «Οικολογικά Σχήματα».

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει ενεργοποίηση του αγροτικού αυτού μέτρου τον Ιούνιο, ωστόσο την Παρασκευή 05.04 σε διμερή σύσκεψη του υπουργείου με το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, λήφθηκε τελικά η απόφαση να επιταχυνθεί η διαδικασία και οι τράπεζες να λάβουν ως βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023. Το περασμένο έτος η Κάρτα του Αγρότη ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο, ενώ το 2022 ήταν στη διάθεση των παραγωγών από τις αρχές Φεβρουαρίου. Το 2020 και το 2021 είχαν ενεργοποιηθεί μέσα Μαρτίου.

Τι είναι η Κάρτα του αγρότη

Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει την δυνατότητα άντλησης προκαταβολής επί των επιδοτήσεων τις οποίες θα λάβει τελικώς ο κάθε αγρότης. Είναι ειδικά σχεδιασμένη κάρτα για τους αγρότες με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των δαπανών τους κατά το χρονικό διάστημα της παραγωγικής διαδικασίας. Οι δαπάνες αυτές συνδέονται με τις καλλιεργητικές και τις άλλες ανάγκες συναφείς με την παραγωγική διαδικασία όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, καύσιμα, υποχρεώσεις σε: ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, αγορά εργοσήμων, την πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών άρδευσης κ.α.

Η Κάρτα παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

