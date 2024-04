Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Μπράντον Τόμας ενεπλάκη σε τροχαίο

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Ισπανού επιθετικού του ΠΑΟΚ. Τα δεδομένα για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Μπράντον Τόμας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν συνέπεις, για τον άσο του ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός επιθετικός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στον περιφερειακό, πηγαίνοντας στην προπόνηση του «δικεφάλου του Βορρά», εν' όψει του αυριανού ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί (20:30) στην Opap Arena.

Το όχημά του Τόμας έχει σημαντικές ζημιές, ωστόσο, ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο έσπευσε ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, ώστε να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και να τον παραλάβει, αλλά και για να πάνε μαζί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

