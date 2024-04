Πολιτική

Νικολακόπουλος: Το περιπολικό να γίνεται και ταξί και ασθενοφόρο

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τον ρόλο της Αστυνομίας με αφορμή τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους.

«Είμαστε η ιστορική παράταξη που πάντα ταυτιζόταν με τις ιδέες και τους ανθρώπους της. Η ΝΔ μεγαλώνει και ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις βάζοντας πάντα στο επίκεντρο την ανάπτυξη της Ελλάδας και την ευημερία και προκοπή των Ελλήνων», ανέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος μιλώντας στο 15ο συνέδριο της ΝΔ.

«Για εμάς η ασφάλεια του πολίτη είναι ύψιστο αγαθό, αναγκαία συνθήκη δημοκρατίας, ελευθερίας, σταθερότητας και προκοπής. Η πολιτική μας βάζει στο επίκεντρο την ασφάλεια της καθημερινότητας στις γειτονιές. Εργαζόμαστε και προχωρούμε σε καίριες παρεμβάσεις αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και καλές διεθνείς πρακτικές», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Νικολακόπουλος αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε: «Ναι, το περιπολικό πρέπει να είναι και ταξί και ασθενοφόρο. Δεν θα αφήσουμε ελάχιστες κακές εξαιρέσεις να αμαυρώσουν την εικόνα του Έλληνα αστυνομικού. Η αντιπολίτευση έχει μάθει μόνο να κάνει εύκολη και ανέξοδη κριτική χωρίς να έχει κάνει ποτέ μια σοβαρή πρόταση για την ενδυνάμωση του Έλληνα αστυνομικού».

Επιπλέον τόνισε πως οι ευρωεκλογές είναι κομβικές για το μέλλον της Ευρώπης και δεν προσφέρονται για αποστολή ανέξοδων μηνυμάτων διαμαρτυρίας.

