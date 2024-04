Πολιτική

Γυναικοκτονία - Πέτσας στον ΑΝΤ1: Περίμενα πιο δραστικές κινήσεις από την ηγεσία της Αστυνομίας (βίντεο)

Τι είπε ο πρώην Υπουργός για την φυσική ηγεσία του Σώματος, την αστυνόμευση και την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού.

-

Μύδρους κατά της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την διαχείριση της γυναικοκτονίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων εξαπέλυσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Πέτσας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ότι το ζήτημα της Ασφάλειας «είναι από τα βασικά στοιχεία που κρίνουν την ψήφο των πολιτών» και επεσήμανε ότι «Περιστατικά όπως αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει δρόμος βελτίωσης. Είδαμε “ωχαδερφισμό”».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εξαιρώντας τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από το κάδρο και βάλλοντας κατά της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Στέλιος Πέτσας είπε «Θα περίμενα πιο δραστικές κινήσεις από την φυσική ηγεσία της Αστυνομίας, ακόμη και από το ίδιο βράδυ της γυναικοκτονίας. Τα στοιχεία δεν αμφισβητούνται. Τα προβλήματα δεν κρύβονται κάτω το χαλί».

Εν συνεχεία, ο πρώην Υπουργός είπε ότι χρειάζονται προσλήψεις για ενίσχυση με προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ανακατανομή του προσωπικού, λέγοντας ότι σε αστυνομικά τμήματα της εκλογικής περιφέρειας του δεν υπάρχουν καν φρουροί έξω από τα αστυνομικά τμήματα, όπως αυτό της Παιανίας ή υπάρχει ένα περιπολικό για μια πολύ μεγάλη περιοχή.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό, η όλη αντιμετώπιση, δείχνει ότι η ασφάλεια των πολιτών έχει πάει πίσω. Θα έπρεπε να υπάρχει επαγγελματισμός, να υπάρχει εκδημοκρατισμός και να υπάρχει θέμα ασφάλειας. Στις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όπως η Δυτική Αττική, υπάρχει υποστελέχωση», είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κώστας Χρυσόγονος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανέφερες ότι «Προχθές ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά έξι αστυνομικών για έναν άνθρωπο που του ασκήθηκε βία και πέθανε. Η κυβέρνηση απέτυχε ν’ αναδιαρθρώσει την ΕΛ.ΑΣ. Είμαστε στη 2η θέση στον αριθμό των αστυνομικών στην Ευρώπη. Οι αστυνομικοί απασχολούνται σε άλλους τομείς. Υπάρχει σε μια μερίδα αστυνομικών μια λογική “ωχαδερφισμού”. Είχα διδάξει σε σχολή αστυνομικών και μου έλεγαν ότι έχουν διδαχτεί ούτε τη χρήση των όπλων. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα έξαρση της βίας. Είδατε τι έγινε στη Κέρκυρα. Θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία για τη βία”».

