Λαύριο - ΠΑΟΚ: Ήττα του Δικέφαλου στο ντεμπούτο του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Με αυτήν τη νίκη η ομάδα του Λαυρίου έπιασε τους Θεσσαλονικείς στην βαθμολογία.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Καρδίτσα, το Λαύριο πήρε την πρώτη νίκη του στα πλέι άουτ, επικρατώντας εντός έδρας με 89-85 του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, στην Basket League. H παρουσία του ΝΒΑερ Κέβιν Πόρτερ και η αντεπίθεση του «Δικέφαλου του Βορρά» δεν... πτόησαν το Λαύριο. Η ομάδα του Κώστα Μέξα «έπιασε» τον ΠΑΟΚ, στον βαθμολογικό πίνακα, με 9-15.

Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων αναδείχτηκε ο Βασίλης Μουράτος με 29 πόντους, ενώ μοίρασε και 9 ασίστ, αλλά μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Μάρκους Θόρντον πρόσθεσε 16 πόντους για τους νικητές.

Ο Μίχαλ Μίχαλακ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ που είδε τον Φρίντρικσον να τραυματίζεται στο τελευταίο λεπτό. Στο ντεμπούτο του στην Ευρώπη και στον ΠΑΟΚ ο Κέβιν Πόρτερ, είχε συγκομιδή 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ενώ υπέπεσε και σε 5 λάθη, σε 25:43’’.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 72-62, 89-85

Αλλαγές στο προβάδισμα είχε η πρώτη περίοδος, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πιο δυνατά (2-7) και το Λαύριο ν' αντιδρά (17-15) Ο ΜακΝις βοήθησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προσπέρασει εκ νέου (17-21), με τον Θόρντον να ισοφαρίζει (22-22) και τον Τσαϊρέλη να διαμορφώνει το 22-24 στο 10ο λεπτό. Ακολούθησε μάχη σώμα με σώμα στη 2η περίοδο, όταν ο Μίχαλακ βγήκε μπροστά για τον ΠΑΟΚ (24-29), ενώ ο Μουράτος έβαλε την «υπογραφή» του στην αντεπίθεση των γηπεδούχων που ξέφυγαν και με +8 (47-39). Το τρίποντο του Τσιακμά έφερε στο -5 τον ΠΑΟΚ (47-42), που ήταν και το σκορ του α΄ μέρους.

Έξω από τα 6.75, με διαδοχικά τρίποντα, το Λαύριο πήρε διαφορά 11 πόντων (53-42), αλλά και 12 (68-56), στο 26ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις και το Λαύριο έκλεισε με διψήφια τιμή διαφοράς την 3η περίοδο (72-62). Το +15 (81-66) δεν... άργησε για τους γηπεδούχους, αλλά ο ΠΑΟΚ θα τα έδινε όλα για την ανατροπή, η οποία όμως δεν επετεύχθη. Ο Πόρτερ «υπέγραψε» σερί 10-0 για το -5 του ΠΑΟΚ (81-76), στο 35ο λεπτό. Το τρίποντο του Μουράτου έδωσε έναυσμα για προβάδισμα με +10 (86-76) για το Λαύριο. Πόρτερ και Μαργαρίτης πέτυχαν καλάθια για το 87-83 στο 38’. Όμως, ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος, ο Καστανέδα είχε 0/2 βολές από τη γραμμή στα 11,2’’ πριν το τέλος, ενώ ο Άλστον με φόλοου μείωσε σε 87-85, στα 3,2’’. Στη συνέχεια, ο Τσιακμάς έκανε αντιαθλητικό στον Καστανέδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 89-85.

Διαιτητές: Καρπάνος, Θεονάς, Τεφτίκης

ΛΑΥΡΙΟ (Μέξας): Φλάτεν 12 (3), Μουράτος 19 (4), Γκρόμοβς 4, Θόρντον 16 (3), Καστανέδα 13 (1), Ζάρας 7 (1), Χόρχλερ 11 (1), Δεϊμέζης

ΠΑΟΚ (Νεραντζάκης): ΜακΝίς 14, Σχίζας, Φρίντρικσον 11, Άλστον 3, Πόρτερ 14 (2), Τσιακμάς 5 (1), Τσαϊρέλης 6, Μαργαρίτης 6, Ουίλιαμς 4, Αρσενόπουλος 4, Μίχαλακ 18 (4)

