Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αγία Παρασκευή

Μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/4) στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, περίπου στις 15:30 μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Μεσογείων, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και δυστυχώς, ο οδηγός της μηχανής έχασε την ζωή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

