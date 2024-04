Κόσμος

Λονδίνο: Συγκρούστηκαν αεροπλάνα στο Χίθροου (βίντεο)

Όλα έγιναν όταν το φτερό ενός αεροπλάνου της Virgin Atlantic που μεταφερόταν με ρυμουλκό συγκρούστηκε με την ουρά ενός κοντινού αεροσκάφους της British Airways.

Αναστάτωση επικράτησε το Σάββατο (6/4) στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, όταν δύο επιβατικά αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Όλα συνέβησαν σύμφωνα με τη Daily Mail, όταν το φτερό ενός αεροπλάνου της Virgin Atlantic που μεταφερόταν με ρυμουλκό συγκρούστηκε με την ουρά ενός κοντινού αεροσκάφους της British Airways.

Εικόνες δείχνουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στον τόπο του ατυχήματος στον τροχόδρομο του Χίθροου στον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου του δυτικού Λονδίνου.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr

— Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024

