Future of Retail: Η δεύτερη μέρα, οι συζητήσεις και οι ομιλητές του συνεδρίου (εικόνες)

Αναλυτικά όλες οι συζητήσεις, τα πάνελ και οι ομιλητές της δεύτερης μέρας του συνεδρίου. Ποιες οι ειδήσεις που '' έβγαλε'' το συνέδριο.

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του πρωτότυπου συνεδριακού concept της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας "Future of Retail" που εμπλουτίστηκε φέτος με περισσότερες θεματικές ενότητες στα ζητήματα αιχμής του Retail, καθώς και με εξειδικευμένα σεμινάρια σε πεδία ευρύτερου εμπορικού/ επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.









Το πρώτο πάνελ της 2ης ημέρας του συνεδρίου πραγματεύτηκε το θέμα: Ενδυναμώνοντας το μέλλον της επιχειρηματικής ηγεσίας: εστιάζοντας στις δεξιότητες.

Οι ομιλητές, μέσα από μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τις δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ένας ηγέτης στον επιχειρηματικό κόσμο σήμερα, ενώ μίλησαν για το πρόγραμμα Junior Achievement και πώς αυτό βοηθάει τους νέους να αναπτύξουν ταχύτερα τις δεξιότητες αυτές, αναφερόμενοι τόσοστα soft skills όσο και στα hard skills.

"Οι εταιρείες επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση των hard skills των εργαζομένων, παρά των soft skills", υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Αργύρης Τζικόπουλος. Ομιλητές ήταν οι Τέτα Καραμπίνη - Programme Manager, Junior Achievement Europe, Αργύρης Τζικόπουλος - CEO Junior Achievement Greece, Αλεξία Βασιλάκη - Project Manager, Existanze #connectingdots & JA Απόφοιτη

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κα. Πέννυ Κούτρα, Δημοσιογράφος, Euro2day





Επιτυχίες και απώλειες της ενιαίας αγοράς



Οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ συζήτησαν για τις διαφορές στα κράτη-μέλη που εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οδηγούν στο να μην έχει διαμορφωθεί ενιαία αγορά στο 100%. Ανάμεσα στις λύσεις που που προτάθηκαν, ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές ήταν η ενημέρωση, η ενίσχυση σε τεχνολογίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα της νέας αγοράς και η μείωση της άσκοπης γραφειοκρατίας.

Ομιλητές ήταν οι Leena Whittaker - Director of Competitiveness EuroCommerce (online), Θρασύβουλος Παγουλάτος - Γενικός Διευθυντής Αγορών Όμιλος METRO ΑΕΒΕ, Πλάτωνας Μαρλαφέκας - Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Μάρκετινγκ και Εξαγωγών, ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πρόεδρος ΕΦΕΠΑΕ

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Χαράλαμπος Αράχωβας, οικονομολόγος (PhD) και συντονιστής τμήματος οικονομικής ανάλυσης ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ. Κέντρα Πόλεων, Εμπόριο και Last-Mile είχε τίτλο η συζήτηση που ακολούθησε και μίλησαν οι: Χάρης Δούκας - Καθηγητής ΕΜΠ, Δήμαρχος Αθηναίων, Γιάννης Βασιλάκος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κωτσόβολος, Μπεναρδούτ Δανιήλ - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ Διατύπωσαν απόψεις και ιδέες για τους τρόπους με τους οποίους η Αθήνα μπορεί να γίνει πιο πράσινη και βιώσιμη πρωτεύουσα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα όπως: το κυκλοφοριακό ζήτημα, η εγκληματικότητα, οι κλοπές, οι διαδρομές των εταιριών κουριερ και των ελληνικών ταχυδρομίων και ο τουρισμός. «Στόχος μου ως Δήμαρχος είναι να κάνουμε την Αθήνα μια πράσινη, ασφαλή και βιώσιμη πόλη», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Φαίη Χρυσοχόου.



Ευκαιρίες και απειλές του ελληνικού λιανικού εμπορίου

Οι ομιλητές συζήτησαν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την επιρροή που έχουν αποφέρει στην ελληνική κοινωνία, ενώ τόνισαν ότι οι τράπεζες συμβάλουν στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ομιλητές στη συζήτηση ήταν οι Σταυρούλα Καμπουρίδου - Διευθύνουσα Σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε., Βασίλειος Koυτεντάκης - Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Τράπεζα Πειραιώς Νίκος Βέττας - Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 κ. Νίκος Ρογκάκος.

Στο συνέδριο FutureofRetail2024 παρευρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης , ο οποίος μίλησε για το τραπεζικό σύστημα στη χώρα, για το νόμο των POS, για το RRF, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της φορολογίας στην Ελλάδα. Τόνισε ιδιαίτερα την στήριξη της αναπτυξιακής τράπεζας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στη μείωση των κόκκινων δανείων στη χώρα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Νίκος Ρογκάκος.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Στουρνάρας , Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, συνομίλησε με τον Σωτήρη Νίκα , επικεφαλής του Γραφείου του Bloomberg στην Αθήνα, γύρω από τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στον ελληνικό χώρο. Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας δεν παρέλεψε να αναφερθεί στις ευκαιρίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες και πώς πρόκειται να διαμορφωθεί το οικονομικό τοπίο στο εγγύς μέλλον.



Πολιτικές για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου καπνού και διατήρησης της βιωσιμότητας της αγοράς ήταν το θέμα του επόμενου πάνελ. l να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καπνού, και πιο συγκεκριμένα για τις σχετικές κρατικές και ιδιωτικές δράσεις που έχουν εφαρμοστεί για τη διαχείριση του φαινομένου. Οι ομιλητές του πάνελσυζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί Γιώργος Πιτσιλής - Διοικητής ΑΑΔΕ, Γεωργία Καρούντζου - Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας - JTI, Αντώνης Μεταξάς - Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Όπωςεπισημάνθηκε, η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι υψίστης σημασίας, για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ομιλητές ήταν οι Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Νίκος Ρογκάκος.



Τα ελληνικά brands ως πρεσβευτές λεγόταν το πάνελ που μάς ενημέρωσε για τη θέση των ελληνικών brands στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. - Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα brand ξεχωριστό στον κόσμο του λιανικού εμπορίου; - Πώς μπορούν τα ελληνικά προϊόντα να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά; - Πώς η στρατηγική των επιχειρήσεων και οι προσεγγίσεις marketing επηρεάζουν την επιτυχία και την επέκταση των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά; Σε αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα απάντησαν οι ομιλητές: Χρήστος Παπαχρήστου - Συν-δημιουργός My Greek Games, Παναγιώτης Χατζηλαζαρίδης - CEO ManaGi , Αλεξάνδρα Στάη - Founder of ATELIER BAOBAB Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Λέττα Καλαμαρά.



Ο Tομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς, μίλησε για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση. Το φορολογικό πλαίσιο, η τάση του πληθωρισμού, το τραπεζικό σύστημα και η δημογραφική κρίση ήταν μερικά από τα θέματα, στα οποία στάθηκε και ανέλυσε στην ομιλία του. προτάσεις του για μία βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις







Η δύναμη των δεδομένων στο λιανικό ήταν το επόμενο πάνελ και ομιλητές ήταν οι: Νίκος Βαρβαδούκας - VP Brand, Customer & Omni channel Public Group, Θοδωρής Πολυκανδριωτης - VP Greece & MENA, Ariadne Maps, Μιχάλης Κωνσταντουλάκης - Director of BI & Insights, efood Διατύπωσαν απόψεις και ιδέες για πώς τα ""retail analytics"" μπορούν να βοηθήσουν την σύγχρονη επιχείρηση να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία τους, να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και φυσικά να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Παράλληλα, μιλάνε για τα σύγχρονα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας, τα οποία συνεισφέρουν στην εξαγωγή actionable συμπερασμάτων για τις επιχειρήσεις. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Γεωργιόπουλος, Industry Expert of Advisor.

Ο Νίκος Ρογκάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετέδωσε τις ειδήσεις που ''έβγαλε'' το συνέδριο. « Η είδηση είναι μία, ότι θα συνεχιστεί η ρευστότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ». Επίσης ανέφερε τι απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης στις ερωτήσεις του σχετικά με την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου.



