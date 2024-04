Αθλητικά

Ανέστης Αφεντουλίδης: Θρήνος στον ΠΑΟΚ για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ένας από τους ιστορικούς παίκτες της ομάδας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

-

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Ανέστη Αφεντουλίδη σε ηλικία 82 ετών.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ από το 1965 ως το 1970 έχοντας 159 συμμετοχές με 59 τέρματα. Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«H ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Ανέστη Αφεντουλίδη. Ο Ανέστης Αφεντουλίδης υπήρξε μέλος της γενιάς που έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία της μεγάλης ομάδας και υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τον σύλλογο. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

H ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Ανέστη Αφεντουλίδη.

Ο Ανέστης Αφεντουλίδης υπήρξε μέλος της γενιάς που έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία της μεγάλης ομάδας και υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τον σύλλογο.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ας είναι ελαφρύ το χώμα… pic.twitter.com/53p9ouGYSy — PAOK FC (@PAOK_FC) April 6, 2024

Ο Αφεντουλίδης, με πλούσιες παραστάσεις τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε ακόμη με τη φανέλα της Καστοριάς, ενώ σε επίπεδο Α' Εθνικής κατέγραψε συνολικά 205 συμμετοχές και 66 γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι Αττικής: Στο ΣτΕ κάτοικοι κατά του σχεδίου ανοικοδόμησης

Υπ. Κλιματικής Κρίσης: 71 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 12 ώρες σε όλη τη χώρα

Εργατικό δυστύχημα στο Άργος: Έπεσαν από σκαλωσιά