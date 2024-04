Αθλητικά

F1 - GP Ιαπωνίας: Το ατύχημα Ρικάρντο - Άλμπον στην εκκίνηση του αγώνα (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση του αγώνα στην Σουζούκα, καθώς δύο μονοθέσια μετά απο την επαφή τους, βρέθηκαν πάνω στα προστατευτικά

Η Σουζούκα μπορεί να έχει βελτιώσει αρκετά τον τομέα της ασφάλειας, αλλά τα προστατευτικά, στο… τέλος της πίστας, βρίσκονται αρκετά κοντά στο οδόστρωμα.

Αυτό συνέβαλλε σε ένα σφοδρό ατύχημα στην εκκίνηση του φετινού ιαπωνικού γκραν πρι.

Ο Φερστάπεν έφυγε πολύ καλά, με τον Πέρεζ και τον Νόρις να κρατούν τη θέση τους αλλά να μην μπορούν να τον προσπεράσουν.

Όπως, πιο πίσω, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο έκανε μία απότομη κίνηση προς τον Αλεξάντερ Άλμπον και αμφότεροι κατέληξαν στα προστατευτικά και εκτός αγώνα!

Αμφότεροι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα τέθηκε καθεστώς κόκκινης σημαίας και ο αγώνας είχε λίγα λεπτά αργότερα δεύτερη εκκίνηση από στάση, χωρίς και πάλι να λείπουν οι επαφές μεταξύ μονοθεσίων,

