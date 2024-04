Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

Για περίεργες ημέρες με ανάμεικτες καταστάσεις προϊδέασε η Λίτσα Πατέρα, η οποία ανέλυσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπως κάθε Κυριακή, τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, η επίδραση της έκλειψης ηλίου είναι σημαντική και διαρκεί για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά από το τέλος του φαινομένου.

Ακόμη, επεσήμανε ότι ο ανάδρομος Ερμής φέρνει απρόβλεπτες καταστάσεις ενώ υπάρχει και μια όψη πλανητών που φέρνει απρόβλεπτες μεν καταστάσεις, αλλά με καλές εξελίξεις.

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι πολλοί θα βιώσουν τις προσεχείς ημέρες θυελλώδεις και φλογερούς έρωτες.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

