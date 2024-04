Οικονομία

Καρδίτσα: Συλλαλητήριο από πλημμυροπαθείς και αγρότες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία για την μη καταβολή αποζημιώσεων που έχει υποσχθεί η Πολιτεία. Ανησυχία των αγροτών για το αρδευτικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή.

-