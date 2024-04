Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Βία ανηλίκων: Σχεδόν 1.500 προσαγωγές μέσα σε δύο μήνες

Στατιστικές-“φωτιά” της ΕΛΑΣ για το φαινόμενο στην Ελλάδα. Ειδικές δράσεις αστυνόμευσης υλοποιούνται από τον Ιανουάριο.

Δέσμη δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην αποτροπή και αντιμετώπιση της παραβατικότητας που εκδηλώνεται μεταξύ νέων υλοποιεί από τα τέλη Ιανουαρίου η Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη να τεθεί ως αστυνομική προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων πολιτών.

Συγκεκριμένα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή τις βραδινές ώρες υλοποιείται δράση ήπιας αστυνόμευσης από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς σε γειτονιές, πλατείες και σημεία όπου συγκεντρώνονται νέοι και όπου έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβατικότητας. Η δράση στοχεύει στην αποτροπή εκδηλώσεων βίας και επιθέσεων σε βάρος των νέων, και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων και των γονέων τους, μέσω της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας.

Στις περιπτώσεις όπου εκδηλώθηκαν περιστατικά βίας και παραβατικότητας, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις. Η δράση ήπιας αστυνόμευσης έχει αποτιμηθεί θετικά από τους ανηλίκους και τους γονείς, οι οποίοι πλησιάζουν τους αστυνομικούς, συνομιλούν μαζί τους και ενημερώνονται για ζητήματα που τους απασχολούν.

Ο σχεδιασμός υλοποιείται σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 13.500 αστυνομικών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει:

40.638 ελέγχους ανηλίκων, με αποτέλεσμα:

1.418 προσαγωγές ανηλίκων, από αυτές:

500 συλλήψεις ανηλίκων, μεταξύ των οποίων:

50 για ναρκωτικές ουσίες,

40 για κλοπές διαρρήξεις,

19 για κατοχή όπλων και

13 για σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν:

8.078 έλεγχοι, με αποτέλεσμα:

135 προσαγωγές ανηλίκων, από αυτές:

9 συλλήψεις ανηλίκων.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, έγιναν:

2.345 έλεγχοι, με αποτέλεσμα:

7 προσαγωγές ανηλίκων.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι έχει χαρτογραφήσει τις περιοχές και τα σημεία, στα οποία εκδηλώνεται συνεχής και αυξανόμενη παραβατικότητα, με στόχο την υλοποίηση εκεί, συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Παράλληλα, υλοποιείται σημαντικός αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια 1.250 διαλέξεις σε σχολεία και άλλους χώρους, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 101.969 άτομα καθώς και 86 συναντήσεις με Δήμους, ΜΚΟ, αθλητικούς ομίλους, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και λοιπούς Φορείς. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτο, ευάλωτο και μόνο. Κανείς γονιός δεν πρέπει να ανησυχεί για το παιδί του όταν αυτό βρίσκεται εκτός σπιτιού», υπογραμμίζεται.

