Τούρκος Βουλευτής: Η Αθήνα επιχειρεί να διεκδικήσει το Αιγαίο με το πρόσχημα των περιβαλλοντικών έργων

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του CHP Yankı Bağcıoğlu προειδοποίησε την κυβέρνηση του ΑΚΡ για τη συμπεριφορά της Ελλάδας στη θάλασσα του Αιγαίου.

'Η Αθήνα επιχειρεί να διεκδικήσει το Αιγαίο με το πρόσχημα των περιβαλλοντικών έργων', υποστηρίζει ο βουλευτής Bagc?oglu του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος επέστησε την προσοχή στα περιβαλλοντικά έργα της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος.

"Αυτές είναι προσπάθειες προετοιμασίας του εδάφους για διεκδικήσεις κυριαρχίας στο Αιγαίο Πέλαγος", αναφέρει.

Ο βουλευτής του CHP Bagc?oglu, τονίζοντας ότι η Ελλάδα από την ημέρα της ίδρυσής της θεωρεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο ως κρατική πολιτική και ότι έχει προσεγγίσει το ζήτημα αυτό με υπερπολιτικό τρόπο, δήλωσε τα εξής:

"Κατά κάποιες περιόδους, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, επεδίωξε να επιτύχει αυτές τις φιλοδοξίες της με έργα που είναι φαινομενικά αθώα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος ή η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών".

Ο Bagc?oglu πρόσθεσε: "Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του αριθμού αυτών των φαινομενικά αθώων πρωτοβουλιών, όπου συχνά τέτοιου είδους έργα παρουσιάζονται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης".

Ο Yank? Bagc?oglu συνέχισε ως εξής: "Σύμφωνα με ένα δεύτερο δημοσίευμα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, η Ελλάδα σχεδιάζει να ανακηρύξει δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στο Αιγαίο Πέλαγος.

Σύμφωνα με την είδηση της εφημερίδας "Καθημερινή", μια από τις περιοχές που πρόκειται να κηρυχθεί ως θαλάσσιο πάρκο αποτελείται από 11 ομάδες νησιών και βραχονησίδων μεταξύ της Μήλου (Degirmenlik) και της νήσου της Νισύρου (Incirli), που απέχει 16 χιλιόμετρα από την Datca.



Για πρώτη φορά τις εν λόγω προσπάθειες για τη θεμελίωση διεκδικήσεων κυριαρχίας στο Αιγαίο Πέλαγος, τις είδαμε με τη χρήση αυτών των περιβαλλοντικά προσανατολισμένων προσεγγίσεων στο πλαίσιο του σχεδίου "Natura 2000" της ΕΕ.

Επιπλέον, οι διεκδικήσεις της Ελλάδας που έγιναν κατά το παρελθόν αλλά και που γίνονται και σήμερα σε περιοχές και ζώνες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάσωσης και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (π.χ. Search and Rescue (SAR) Responsibility Area, Flight Information Region (FIR) ως γραμμή κυριαρχίας αποκαλύπτει επίσης το κατά πόσο ορθές είναι αυτές οι υποψίες μας.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσουμε στενά το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νέες πρωτοβουλίες μπορεί επίσης να αποτελούν μέρος αυτού του σχεδίου".

