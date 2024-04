Κοινωνία

Φωτιά στο Βαρνάβα (βίντεο)

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος. Πού και πότε ξέσπασε η πυρκαγιά.

(Εικόνα: αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 07.04 στην περιοχή του Βαρνάβα, στην Ανατολική Αττική.

Οι λεπτομέρειες για την αιτία ανάφλεξης, την ισχύ και το μέγεθος της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Έπευσαν να επιχειρήσουν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες μετέβησαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.

Εντέλει η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής θύματα, τραυματίες και ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

