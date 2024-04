Πολιτική

Υποκλοπές: Στην ΑΔΑΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μετά την απόφαση του ΣτΕ ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στην Αρχή αναμένοντας να ενημερωθεί για την άρση του απορρήτου του.

Με τον επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών έχει συνάντηση αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσής του για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών από το παράνομο λογισμικό Predator.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος υποχρεούται να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και πρώην ευρωβουλευτή, Νίκο Ανδρουλάκη για το υλικό που είχε συλλεγεί, μετά την επιβολή σε βάρος του του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ συναντάται με τον πρόεδρο της Αρχής, για να ζητήσει να του παραδοθούν τα ανάλογα στοιχεία .





