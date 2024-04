Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ενδοοικογενειακή βία: “Βοήθεια, προσπαθεί να με πνίξει”

Ένα ακόμα περιστατικό βίας κατά γυναίκας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στελέχη του Τμήματος Ενδοοικογενεικής Βίας της συμπρωτεύουσας.

Νέο περιστατικό έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την Κυριακή 07.04 και ώρα περίπου 15.00 το μεσημέρι στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος, 49χρονη κατήγγειλε ότι υπέστη σωματική βία από τον σύντροφό της ηλικίας 54 ετών και ότι ο άνδρας προσπαθούσε να την πνίξει. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν κατά του καταγγελλόμενου ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τμήμα Aντιμετώπισης Eνδοοικογενειακής Bίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της γυναίκας για τα δικαιώματά της σε νομική προστασία αλλά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σχηματίστηκε δικογραφία, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την παραπομπή του καταγγελλόμενου στη δικαιοσύνη.

