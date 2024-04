Υγεία - Περιβάλλον

Δασικές πυρκαγιές: 88 εστίες το τελευταίο 24ωρο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με τις δεκάδες εστίες σε ένα 24ωρο.

Συνολικά 88 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο (από τις 18:00 χθες μέχρι τις 18:00 σήμερα),σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Από αυτές οι 80 κατασβέστηκαν άμεσα στο πρώτο στάδιο εκδήλωσής τους και οι 8 ήδη αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα.

Το Σάββατο (6/4) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, είχε σύσκεψη με ομάδα μετεωρολόγων και στη συνέχεια συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο τους ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν σήμερα Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών.

