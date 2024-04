Αθλητικά

Άρης - Παναθηναϊκός: μεγάλη νίκη για το τριφύλλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός, πέρασε νικητής από το "Κλεάνθης Βικελίδης" στο πλαίσιο των πλέι οφ της SuperLeague.

-

Ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου έμεινε ο Παναθηναϊκός, καθώς με γκολ του Άντραζ Σπόραρ πήρε τη νίκη με 2-0 επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Ο Σλοβένος επιθετικός δικαίωσε τον Φατίχ Τερίμ σκοράροντας στο 62ο λεπτό, έχοντας περάσει ως αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Οι γηπεδούχοι θα έχουν να λένε για τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, όμως γνώρισαν τη δεύτερη σερί ήττα τους, έχοντας για μοιραίο τον Γιάκουμπ Μπράμπετς – μοιραίο λάθος και αυτογκόλ στις καθυστερήσεις (90’+2’).

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο άρχισαν να… ζεσταίνονται οι παίκτες των δυο ομάδων. Στο 12’ ο Μάνου Γκαρθία τροφοδότησε τον Λορέν Μορόν, όμως το μακρινό σουτ του Ισπανού φορ δε βρήκε στόχο. Στην απέναντι εστία, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του Φώτη Ιωαννίδη. Το φάουλ του Τάσου Μπακασέτα ήταν, επίσης, άστοχο στο 15’, για να ακολουθήσουν δύο επεμβάσεις – όχι ιδιαίτερα δύσκολες – του Μπαρτολομέου Ντραγκόφσκι σε σουτ των Μορόν (16’) και Μάνου (17’).

Ως το τέλος του πρώτου μέρους, οι Θεσσαλονικείς ήταν αυτοί που απείλησαν περισσότερο. Μάλιστα, τρεις προσπάθειες ήταν εντός στόχου, με το φάουλ του Φαμπιάνο Λέισμαν (33’), την υπέροχη ατομική ενέργεια του Μορόν (35’) και το πλασέ του Φράνκο Φεράρι (40’) να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του Ντραγκόφσκι. Το τελευταίο σφύριγμα του Αλεκσάνταρ Στάβρεφ για το πρώτο 45λεπτο δοκίμασε… τα αντανακλαστικά των αστυνομικών καθώς οι πάγκοι των δυο ομάδων μπήκαν φουριόζοι στον αγωνιστικό χώρο, δείγμα της τεράστιας έντασης του αγώνα.

Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου κύλησαν πιο ήρεμα. Ο Άρης είχε μεν προϋποθέσεις για αντεπίθεση, αλλά τα χαλούσε στην τελική πάσα ενώ ο Τερίμ έκανε πιο επιθετικό το σχήμα του περνώντας στο ματς τον Σπόραρ. Ο Σλοβένος δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή στη σέντρα-σουτ του Γιώργου Βαγιαννίδη στο 61’, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Λάθος του Μπράμπετς, πάσα του Μπερνάρ στον Σπόραρ που με υπέροχο πλασέ έκανε το 0-1.

Ο Άκης Μάντζιος προχώρησε κι εκείνος σε αλλαγές, αλλάζοντας το σχήμα για τα τελευταία 20 λεπτά. Φάσεις, ωστόσο, οι «κίτρινοι» δεν μπόρεσαν να φτιάξουν, με τους «πράσινους» – όπως είχαν κάνει και με την ΑΕΚ στο β’ μέρος – να οχυρώνονται έξω από την περιοχή του Ντραγκόφσκι. Ο Γέντβαϊ έσωσε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Καρίμ Ανσαριφάρντ, στη σπουδαιότερη ευκαιρία του Άρη, για να έρθει στις καθυστερήσεις το 0-2.

Σε αντεπίθεση κι έπειτα από σέντρα του Φιλίπ Μλαντένοβιτς, ο Φιλίπ Τζούρισιτς σούταρε, ο Χουλιάν Κουέστα απέκρουσε, αλλά ο Μπράμπετς, με τη φόρα που ερχόταν, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Νίκη μεγάλης σημασίας για τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για τη βαθμολογία της Super League, αλλά και πνευματικά, μιας και ο Άρης θα είναι αντίπαλος του «τριφυλλιού» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στις 18 Μαΐου.

Διαιτητής: Αλεκσάνταρ Στάβρεφ (Βόρεια Μακεδονία)

Κίτρινες: Μορόν, Οντουμπάτζο – Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Τσέριν.

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φεράρι, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Εμβοντό (59’ Βερστράτε), Νταρίντα (73’ Τζούρασεκ), Μάνου Γκαρθία (73’ Φετφατζίδης), Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο (73’ Ανσαριφάρντ), Μορόν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ (77’ Μλαντένοβιτς), Ιωαννίδης (90’+1’ Βέρμπιτς), Μπακασέτας (88’ Μαντσίνι), Μπερνάρ (77’ Τζούρισιτς), Τσέριν, Γέντβαϊ, Παλάσιος (46’ Σπόραρ), Αράο, Ακαϊντίν.

*Λόγω ενοχλήσεων έγιναν αλλαγή οι Ζαν Ζουλ Εμβοντό και Βλάντιμιρ Νταρίντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Παιανία

Ρόδος – οπαδική βία: Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου (βίντεο)

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: “στο φως” η ψυχιατρική διάγνωση του 39χρονου