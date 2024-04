Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών

Πώς μπορούν να δουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν το ποσό της εκκαθάρισης, στον προσωπικό τους λογαριασμό (myAADΕ) στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα ενώ όσοι έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή myAADEapp μπορούν να δουν το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων.

Η πληρωμή του Φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 11 δόσεις με την πρώτη στις 30 Απριλίου και την τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου του 2025.

