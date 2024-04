Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολική Έκλειψη Ηλίου: ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό θα “βυθιστούν” στο σκοτάδι (βίντεο)

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για να παρακολουθήσουν αύριο ένα από τα πιό εντυπωσιακά ουράνια γεγονότα: την ολική έκλειψη ηλίου.

Θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, όπου αν το επιτρέψει ο καιρός, όσοι στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό θα δουν τη σελήνη να σβήνει τον ήλιο!

Απαραίτητο αξεσουάρ είναι τα ειδικά γυαλιά τα οποία έχουν γίνει ανάρπαστα.

Τμήματα της Βορείου Αμερικής θα βυθιστούν στο σκοτάδι κατά την ολική έκλειψη ηλίου.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο θα είναι ορατό σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Αν το επιτρέψει ο καιρός, εκατομμύρια πολίτες από την ακτή του Ειρηνικού στο Μεξικό έως τον Ανατολικό Καναδά θα μπορούν να κοιτάξουν τον ουρανό και να δουν τη σελήνη να σβήνει τον ήλιο. Το ίχνος της σκιάς του φεγγαριού υπολογίζεται ότι θα έχει πλάτος περίπου 115 μίλια και θα σκεπάσει 15 πολιτείες των ΗΠΑ με βορειοανατολική κατεύθυνση, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, για περίπου μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, ο μαύρος δίσκος της Σελήνης παίρνει τη θέση του ήλιου, ο ουρανός σκοτεινιάζει και οι θεατές μπορούν να δουν την εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι τέσσερα λεπτά.

Η ΝΑΣΑ υπολογίζει ότι κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης ζουν περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ έστω και μερική έκλειψη θα βιώσουν πάνω από 300 εκατομμύρια πολίτες. Για να δει κανείς την ολική έκλειψη, χρειάζεται ειδικά γυαλιά, τα οποία έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ηλιακή ενέργεια είναι τόσο έντονη που μπορεί να κάψει στην κυριολεξία την όραση. Εκατομμύρια πολίτες, λοιπόν, σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για να καταφέρουν να δουν το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμοι, φωτογράφοι και κυνηγοί εκλείψεων από όλον τον κόσμο ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, για να μελετήσουν το αστρονομικό φαινόμενο.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται στις 12 Αυγούστου του 2024 και θα είναι ορατή από την Ισλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και την Ισπανία.

