Ίσραήλ: Αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο

Η επιδρομή είχες ως στόχο την Χεζμπολάχ και σύμφωνα με πληροφορίες εξοντώθηκε αξιωματικός επίλεκτης μονάδας της.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός της επίλεκτης δύναμης Αρ Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ας Σουλτανία του νότιου Λιβάνου, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δυο πηγές του σε σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η επιδρομή καταγράφεται την επομένη της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού πως ολοκλήρωσε «νέα φάση» των προετοιμασιών του για «πόλεμο» στα σύνορα με τον Λίβανο, για να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση».

Πάνω από 360 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές του κινήματος Χεζμπολάχ, προσκείμενου στο Ιράν, αλλά και τουλάχιστον 70 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στο έδαφος του Λιβάνου τους τελευταίους έξι μήνες· 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, δέκα στρατιώτες και οκτώ άμαχοι, με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

