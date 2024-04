Αθλητικά

NBA - Μπακς: Τέταρτη σερί ήττα για τα “Ελάφια”, παρά την επιστροφή Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννη Αντετοκούνμπο, επέστρεψε στη δράση, κάνοντας double-double όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους Μπακς.

Η regular season έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Μιλγουόκι Μπακς νιώθουν πια την απειλή των ανταγωνιστών για τη δεύτερη θέση στην Ανατολή μετά την ήττα από τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-122 στο Fiserv Forum.

O Τζέιλεν Μπράνσον σμπαράλιασε κάθε αμυντικό σύστημα των γηπεδούχων και γέμισε τη στατιστική του με 43 πόντους (14/26 δίπ., 2/6 τρίπ., 9/11 βολ.), οκτώ ασίστ, έξι ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος σε 39 λεπτά, υποχρεώνοντας τα «Ελάφια» στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα.

Είχαν προηγηθεί εκείνες από τους Γουίζαρντς, τους Γκρίζλις και τους Ράπτορς για τους Μπακς που τρέχουν το μεγαλύτερο αρνητικό σερί τους στην κανονική περίοδο.

Επίσης, ήταν η έκτη ήττα στους τελευταίους επτά αγώνες για το Μιλγουόκι που έπεσε στο 47-31 και βλέπει τους Μάτζικ (46-32), τους Νικς (46-32) και τους Καβαλίερς (46-33) να απειλούν για τη δεύτερη θέση.

Όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επέστρεψε στη δράση μετά την απουσία του από τον αγώνα με τους Ράπτορς και τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τους Μπακς.

Ήταν μόλις η τρίτη φορά στα τελευταία 29 ματς που οι Αντετοκούνμπο, Λίλαρντ και Μίντλετον ήταν όλοι διαθέσιμοι ωστόσο ο Ντοκ Ρίβερς έχασε τον Μίντλετον στο πρώτο μέρος λόγω τραυματισμού στο στόμα από ακούσιο χτύπημα του Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-25, 61-50, 85-89, 109-122

