Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Η θέση στην παγκόσμια κατάταξη τένις

Σε ποια θέση της λίστας του WTA βρίσκονται οι δύο Έλληνες αθλητές.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται ξανά στην κορυφή της κατάταξης του ATP για 419η εβδομάδα, μπροστά πάλι από τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος άφησε για δεύτερη εβδομάδα στην τρίτη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται κι αυτήν την εβδομάδα στο Νο 12 του κόσμου, με 3.175 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.725 βαθμοί Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.710 Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.645 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.165 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.415 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.890 Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.795 Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.665 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.540 Κάσπερ Ρούντ (Νορβηγία) 3.465

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε ένα ακόμη βήμα και αυτή την εβδομάδα ανέβηκε στο Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, που διατηρεί η WTA. Για την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκληρώθηκε ένας πολύ πετυχημένος μήνας, με πορείες έως τον τελικό του Indian Wells, τα προημιτελικά του τουρνουά στο Μαϊάμι, αλλά και τα ημιτελικά στο Τσάρλεστον.

Προερχόμενη από μια πολύ δύσκολη περίοδο, η Ελληνίδα παίκτρια κατάφερε να βρει ξανά το παιχνίδι της, πλάι στον νέο προπονητή της, Ντέιβιντ Γουίτ, αλλά να βγει και κερδισμένη στην κατάταξη παρότι είχε πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί, αφού κέρδισε τρεις θέσεις σε δύο εβδομάδες.

Να σημειωθεί πως βγήκε και εκτός 10άδας για ένα πολύ μικρό διάστημα και τώρα επιστρέφει δυναμικά προς την κορυφή της κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά η Ιγκα Σβιάτεκ. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

Iγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.835 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.045 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.205 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.848 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.870 Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 4.195 Κινέν Ζενγκ (Κίνα) 3.995 Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 3.895 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.658 Γέλενα Οσταπένκο (Λετονία) 3.438