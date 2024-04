Οικονομία

Σάμος: Ξεκίνησαν τα δρομολόγια από Σμύρνη και Κουσάντασι

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ταξιδιώτες από την Τουρκία, τα διαβατήρια τους να μην έχουν σφραγίδα από το ψευδοκράτος.

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια για Σάμο από τη Σμύρνη και το Κουσάντασι έπειτα από την εφαρμογή της βίζας εξπρές από την 1η Απριλίου. Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι οι επιβάτες δεν πρέπει να έχουν σφραγίδα του ψευδοκράτους στα διαβατήριά τους.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η τουρκική εταιρεία σκαφών IDO πραγματοποίησε τα πρώτα της ταξίδια από το Σεφερίχισαρ της Σμύρνης και το Κουσαντασί του Αϊδινίου προς τη Σάμο. Τα θαλάσσια σκάφη IDO AEGEAN και IDO AKDENIZ αναχώρησαν από τη μαρίνα Seferihisar S?gac?k Teos και το λιμάνι Kusadas? Ege το πρωί και έφτασαν στη Σάμο. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι πολίτες επωφελήθηκαν επίσης από την αίτηση βίζας εξπρές.

Μετέφεραν 422 επιβάτες σε δύο θαλάσσια σκάφη απλής μετάβασης στη Σάμο. Η IDO, η οποία θα συνεχίσει να εκτελεί δρομολόγια για να καλύψει την υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια των διακοπών, θα πραγματοποιεί τα δρομολόγια της καθημερινά με το άνοιγμα της σεζόν, από 3 ημέρες την εβδομάδα τον Μάιο.

Χωρίς σφραγίδα ψευδοκράτους

Σε δήλωση του ο Γενικός Διευθυντής της IDO Murat Orhan είπε: «Πραγματοποιούμε 115 χιλιάδες ταξίδια ετησίως με το 1.200 προσωπικό μας σε 44 πλοία και 35 προβλήτες. Τα ταξίδια μας Seferihisar-Samos και Kusadas?-Samos έχουν πραγματοποιηθεί με τα πλοία μας IDO AEGEAN και IDO MEDITERRANEAN με συνολικά 422 επιβάτες. Τα δρομολόγιά μας, που αρχικά θα πραγματοποιούνται 3 ημέρες την εβδομάδα το πρωί και θα επιστρέφουν το βράδυ, θα λειτουργούν ως πρωινή αναχώρηση και βραδινή επιστροφή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Εκτός από τα δρομολόγιά μας στη Σάμο, συνεχίζεται το έργο μας σε τρεις διαφορετικές γραμμές στην Περιφέρεια Αιγαίου».

Αναφέρεται ότι το κόστος μετ' επιστροφής των δρομολογίων Σεφεριχισάρ-Σάμος, που διαρκεί περίπου 1 ώρα, είναι 35 ευρώ εάν επιστρέψετε την ίδια μέρα. Το κόστος ανέρχεται σε 45 ευρώ εάν επιστρέψετε διαφορετική ημέρα. Ωστόσο, εάν επιστρέψετε την ίδια ημέρα για τις πτήσεις Κουσάντασι-Σάμος διάρκειας περίπου μισής ώρας, η χρέωση μετ' επιστροφής είναι 41 ευρώ. Αναφέρθηκε ότι σε περίπτωση επιστροφής σε διαφορετική ημέρα, η χρέωση μετ' επιστροφής είναι 52 ευρώ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς απαιτείται έγκυρο διαβατήριο, βίζα Σένγκεν ή εξπρές για την είσοδο στη Σάμο. Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία επιστροφής και δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 10 ετών. Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχει σφραγίδα του ψευδοκράτους στο διαβατήριο.

