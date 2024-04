Τεχνολογία - Επιστήμη

Ολική έκλειψη Ηλίου - NASA: Live από το εντυπωσιακό φαινόμενο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές το φαινόμενο θα ξεδιπλωθεί σε όλο του το μεγαλείο

-

Σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου 2024, θα είναι αόρατος ο ήλιος και ορατή η ολική του έκλειψη. Το φαινόμενο θα κάνει την εμφάνισή του σε 15 αμερικανικές πολιτίες και θα στρέψει βλέμματα κατοίκων, ταξιδιωτικών και κυρίως αστρονόμων στον ουρανό.

Σύμφωνα με τη NASA, περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έστω και μερική έκλειψη.

Το στέμμα που δημιουργείται γύρω από τη Σελήνη, είναι το ηλιακό φως που προσπαθεί να «αποδράσει» από το εμπόδιο της Σελήνης και να φτάσει στα ανθρώπινα μάτια, στη Γη μας. Ένα φαινόμενο εξίσου εντυπωσιακό, που γίνεται ορατό σε όλο του το φάσμα ελάχιστες φορές στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

Δείτε live την ολική έκλειψη Ηλίου:

Ειδήσεις σημέρα:

Μητσοτάκης από Τήλο: Απολύτως εφικτός στόχος η ανακύκλωση στο 100% (εικόνες)

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους