Πολιτική

Μαρινάκης: Οι πυρκαγιές από αμέλεια είναι το ίδιο απειλητικές και καταστροφικές με αυτές από πρόθεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα της παραβατικότητας ανηλίκων, την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα και τον κίνδυνο των πυρκαγιών.

«Παρουσιάστηκε πριν από λίγο παρουσία του πρωθυπουργού η εκστρατεία του υπουργείου Παιδείας κατά του σχολικού εκφοβισμού», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ ο αριθμός των ανηλίκων ηλικίας 13-17 ετών οι οποίοι έχουν διαπράξει αδικήματα του Ποινικού Κώδικα κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση. «Η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα το οποίο ξεκινώντας από το σχολείο πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά», υπογράμμισε. «Η συγκεκριμένη εκστρατεία κοιτάζει το πρόβλημα κατάματα και στοχεύει στην ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη δημιουργία της πλατφόρμας stopbullying.gov.gr η λειτουργία της οποία ξεκινά από σήμερα και περιλαμβάνει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών ομάδων δράσης, σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με επώνυμες αναφορές, σύστημα ενημέρωσης γονέων για την εξέλιξη διαχείρισης του αναφερόμενου περιστατικού, σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές και σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Πρόσθεσε πως έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή για την εθνική στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων ενώ διαμορφώνεται και κοινό πρωτόκολλο με το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση ακραίας παραβατικότητας εντός των σχολικών μονάδων. «Έπειτα από την καταγραφή επιλαμβάνονται τα σχολεία», επεσήμανε και εξήγησε όλη τη διαδικασία.

«Αξίζει να σημειώσουμε πως έχει διπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία», τόνισε αναφερόμενος στη δουλειά που γίνεται για τη συγκέντρωση στοιχείων προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση και μέχρι τον Σεπτέμβρη, στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση 684 συμβούλων εκπαίδευσης. «Παράλληλα έχουν ήδη συσταθεί τετραμελείς ομάδες δράσης στις 116 διευθύνσεις εκπαίδευσης με συμμετοχή συμβούλων εκπαίδευσης, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ενώ σε κάθε σχολείο ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός έχουν επιλεγεί για την υποδοχή των αναφορών», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη σε ειδικά προγράμματα αλλά και στον νέο κανονισμό λειτουργίας των σχολείων που τίθεται σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Στάθηκε επίσης στην ξεχωριστή πρόβλεψη «και για τη χρήση κινητού. Αν μαθητής/τρια, έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο διευθυντής ή μετά από κρίση του τελευταίου ο Σύλλογος Διδασκόντων για ποινή αποβολής ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού».

Είπε επίσης ότι «η ανοχή, η αποσιώπηση ή η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών σχολικού εκφοβισμού τραυματίζει ακόμα περισσότερο τα θύματα των επιθέσεων αυτών και δεν δίνει την δυνατότητα στους δράστες να καταλάβουν την βαρύτητα των πράξεών τους».

Δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν το νομοσχέδιο για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων, με το οποίο όπως είπε «γίνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση, μια τομή για την ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Υπολογίζεται από τους τεχνικούς συμβούλους ότι χάρη στο νέο δικαστικό χάρτη και μόνο από αυτή την παρέμβαση θα μειωθεί ο συνολικός χρόνος εκδίκασης σε όλους τους βαθμούς κατά 30%, δηλαδή κατά 450 ημέρες.

Έτσι ο Νέος Δικαστικός Χάρτης της χώρας, ενοποιεί, συγκεντρώνει και αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά την πρωτοβάθμια δομή των δικαστών για να γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η λειτουργία των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έχουν από σήμερα, 9 Απριλίου, οι φίλαθλοι να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους, καθώς και το εισιτήριο διαρκείας τους, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, ώστε να εισέρχονται ψηφιακά στο γήπεδο στους αγώνες της Super League 1, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος.

«Αναβαθμίζεται, έτσι, το επίπεδο ασφαλείας στα γήπεδα. Ταυτόχρονα, απελευθερώνεται ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών δυνάμεων από το έργο της φύλαξης κατά τη διάρκεια των αγώνων. Με απλό και φιλικό τρόπο οι πολίτες προβαίνουν στην ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, πριν κατεβάσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet».

Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία των καμερών ενώ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή στις 12 Μαΐου 2024, θα ισχύει υβριδικό σύστημα εισόδου στα γήπεδα, τόσο με το ψηφιακό εισιτήριο, όσο και με το συμβατικό εισιτήριο, ώστε οι φίλαθλοι και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στη νέα διαδικασία και να προετοιμαστούν καταλλήλως.

«Τα μηνύματα μετά το άνοιγμα των γηπέδων με φιλάθλους είναι ενθαρρυντικά. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε κάθε δέσμευση που είχαμε αναλάβει ως Κυβέρνηση απέναντι στους φιλάθλους στο ακέραιο», πρόσθεσε.

Η επόμενη αναφορά του κ. Μαρινάκη ήταν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: της διαχείρισης υδάτων, της διαχείρισης και προστασίας των δασών, της αστικής ανθεκτικότητας, της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης και της ενεργειακής ασφάλειας.

Αναλυτικά αναφέρθηκε στις βασικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει.

«Το προηγούμενο τριήμερο οι πολύ ισχυροί άνεμοι, η ξηρασία του εδάφους και σε συνδυασμό με την αμέλεια ορισμένων συμπολιτών μας είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πολύ μεγάλου αριθμού πυρκαγιών», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. «Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα ξέσπασαν πάνω από 230 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα να τίθεται άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Παρόλα αυτά είδαμε ότι η πυρκαγιά στην Ιεράπετρα απείλησε οικισμούς- για αυτό εστάλησαν και τα μηνύματα του 112- και οι πυροσβέστες μας έδωσαν μάχη να την περιορίσουν, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν άλλες 18 πυρκαγιές μόνο στο νησί της Κρήτης. Το ίδιο τριήμερο είχαμε 19 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι πυρκαγιές από αμέλεια είναι το ίδιο απειλητικές και καταστροφικές με αυτές από πρόθεση και για αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αυστηροποιήσει τις ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα. Οι αγρότες και συμπολίτες μας που ασχολούνται με τη γη τους και κάνουν εργασίες καύσης πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε ακόμη για τη μείωση των παράνομων αφίξεων από την Τουρκία ενώ όπως είπε «παράλληλα, συνεχίστηκε και τον Μάρτιο η αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών-αιτούντων άσυλο. Ο συνολικός αριθμός διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στις 33 δομές του εθνικού συστήματος σε όλη τη χώρα, μειώθηκε στις 23.245 τον Μάρτιο από 27.554 τον Φεβρουάριο, ήτοι κατά 15,6%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν οι διαμένοντες ανέρχονταν σε 31.367, η μείωση φθάνει το 25,9%».

Και τόνισε: «Η μείωση των ροών αλλά και η αποσυμφόρηση του συστήματος υποδοχής μας δίνει την δυνατότητα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την προστασία των συνόρων μας να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ενδεχόμενες μελλοντικές πιέσεις».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αυξάνονται κατά 50% οι αμοιβές των ιατρών του ΚΕΠΑ καθώς και των γραμματέων. «Είναι η πρώτη φορά που δίνεται αύξηση στις αμοιβές των ιατρών, από τότε που συστάθηκαν τα ΚΕΠΑ, το 2011», είπε και έδωσε παραδείγματα. «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ και την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας. Στην κατεύθυνση αυτή, υπεγράφη πρόσφατα ΚΥΑ με την οποία θα προκηρυχθούν νέες θέσεις ιατρών, υπερδιπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τους, αλλά και προσθέτοντας νέες ειδικότητες.

Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, να τους διασφαλίζουμε την ίση συμμετοχή στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και, φυσικά, ποιότητα ζωής τόσο στους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους. Και βέβαια να συμβάλλουμε και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να ανταμείβουμε ακόμα καλύτερα τους γιατρούς για το έργο τους».

Πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους ανέφερε ότι την Πέμπτη ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών.

