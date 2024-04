Οικονομία

Flyover - ΣτΕ: Αναστέλλονται όλες οι εργασίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 17 Απριλίου θα συζητηθούνστο ΣτΕ οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του έργου. Τι δήλωσε ο Νίκος Ταχιαός.

-

Με προσωρινή διαταγή της προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαργαρίτας Γκορτολίδου σταματούν προσωρινά τα έργα κατασκευής του flyover περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη.

Η προσωρινή διαταγή της προέδρου του Ε΄ Τμήματος ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει οι Σύλλογοι, κ.λπ. και αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Απριλίου 2024.

Η προσωρινή διαταγή δόθηκε μετά από τις προσφυγές που έχουν καταθέσει ο Σύνδεσμος Κατοίκων Κωνσταντινοπουλιτών, ο Σύλλογος Προστασίας Σεϊχ Σου και ο Σύλλογος Δρομέων Θεσσαλονίκης.

Νίκος Ταχιάος: Σεβόμαστε την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την πρόσφατη έκδοση προσωρινής διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή κάθε εργασίας για την κατασκευή του περιφερειακού flyover στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές Νίκος Ταχιάος δήλωσε:

«Θα σεβαστούμε την απόφαση της Δικαιοσύνης. Είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην όλη διαδικασία, ώστε το συντομότερο δυνατόν να κατατεθεί στις δικαστικές αρχές ο πλήρης φάκελος του έργου προκειμένου να προχωρήσει η εκδίκαση της Αίτησης Αναστολής. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει αυτό που είχα επισημάνει στο παρελθόν, ότι οι μόνες εκπλήξεις που μπορούν να ανακόψουν την πορεία αυτού του έργου, μπορούν να προκύψουν μόνον από δικαστική εμπλοκή.

Θα ήθελα να τονίσω ότι στην παρούσα φάση οι πρόδρομες εργασίες βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τους και το εργοτάξιο έχει λάβει μη αναστρέψιμη μορφή. Εκκρεμότητες που παρεμποδίζουν την πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου, επιδεινώνουν την ταλαιπωρία που υφίσταται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επειγόμαστε να επιλυθεί το πρόβλημα.»

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: αποσωληνώθηκε ο 39χρονος (βίντεο)

Κόρινθος: Ασθενής πέθανε από σηψαιμία μετά από λάθος στο χειρουργείο

Ενδοσχολική βία: Όλες οι αλλαγές Πιερρακάκη για 5ήμερη αποβολή, απουσίες, κινητά (βίντεο)