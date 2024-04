Κοινωνία

Γυναικοκτονία – Άγιοι Ανάργυροι: Σπαραγμός στο 9ημερο μνημόσυνο της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι με λουλούδια στο χέρι προσήλθαν στο κοιμητήριο για άλλον ένα τρισάγιο στη μνήμη της αδικοχαμένης κοπέλας.

-

(Εικόνα: Αρχείου)

Το μνημόσυνο 9 ημερών από την ημέρα που έφυγε άδικα από τη ζωή η Κυριακή Γρίβα τέλεσαν την Τρίτη, οι συγγενείς και φίλοι της στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων. Στην τελετή ξύπνησαν μνήμες από την γυναικοκτονία η οποία διαπράχθηκε εις βάρος της την Δευτέρα 09.04 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Αντιγόνη Θάνου, η οικογένεια τέλεσε τρισάγιο στην μνήμη της άτυχης κοπέλας σε στενό κύκλο, έτσι κρατώντας λευκά λουλούδια έφτασαν στο ναό οι γονείς και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Όπως αναφέρει το περιβάλλον της οικογένειας, μεγάλος είναι ο πόνος των ανθρώπων αυτών, και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματά τους, διότι το μόνο που ζητούν πλέον είναι δικαίωση για το κορίτσι τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο

Έχασε την σκυλίτσα του στον Έβρο και την βρήκε στην Σερβία

tickets.gov.gr: Πρεμιέρα για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα