Μαθήτρια για bullying: Το σχολείο είναι καθρέφτης της κοινωνίας (βίντεο)

Τι ανέφερε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ένα από τα παιδιά που συνομίλησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σοβαρό θέμα της ενδοσχολικής βίας.

Για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) μίλησε αναλυτικά την Τετάρτη στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η μαθήτρια από τη Θεσσαλονίκη Χρύσα Ευθυμοπούλου, η οποία μία μέρα πριν στο σχολείο της μαζί με τους συμμαθητές της, συνομίλησε με τον πρωθυπουργό για το ίδιο θέμα στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα.

Η μικρή Χρύσα τόνισε ότι με τη νέα πλατφόρμα καταγγελίας η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της νέας αυτής στρατηγικής θα είναι πιο εύκολο όσοι μαθητές δέχονται bullying να καταγγείλουν τη συμπεριφορά εναντίον τους κα να δουν αποτελέσματα στη μείωσή του, ωστόσο σχολίασε ότι το σύνολο της στρατηγικής κακώς εστιάζει στις ποινές και όχι στην πρόληψη του φαινομένου.

«Το σχολείο είναι καθρέφτης της κοινωνίας» σημείωσε η μαθήτρια στο "Καλημέρα Ελλάδσ" συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και συνέχισε λέγοντας: «Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά ασκούν βία είναι ότι στην κοινωνία βλέπουν βία. Στην κοινωνία βλέπουν να ασκείται βία κατά των γυναικών, των φοιτητών, των εργατών. Αν έβλεπαν να υπηρετείται η αλληλεγγύη, θα έδειχναν και εκείνα αλληλεγγύη. Είναι πολύ δυσάρεστο ότι η πλειονότητα των άλλων παιδιών που βλέπουν να ασκείται βία μπροστά τους, αντί να παρέμβουν προτιμούν να γυρίζουν βίντεο. Εγώ έχω παρέμβει σε περιστατικό βίας κατά μαθήτριας. Προσπάθησα να χωρίσουν τα δύο άτομα, συζήτησα με το θύμα, πήγαμε στη διεύθυνση και καταγγείλαμε το συμβάν. Οι ποινές μπορεί να επηρεάσουν μεν τους θύτες εκφοβιστικά στην κατεύθυνση του να μην επαναλάβουν τις πράξεις τους, πιστεύω όμως ότι θα τους επηρέαζαν περισσότερο, τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης κατά του φαινομένου. Στο δικό μου σχολείο τα παιδιά είμαστε πολύ ισχυρά συνδεδεμένα με τους καθηγητές και το διευθυντή, οι οποίοι μας λένε, όταν περνάμε κάτι τέτοιο, να μη ντρεπόμαστε, να μιλάμε γι’ αυτό και να το καταγγέλλουμε».

