Βόλος - Σεξουαλική κακοποίηση μαθητή σε εκδρομή: “Ελέγχουμε αν υπάρχουν ευθύνες στους συνοδούς” (βίντεο)

Πώς έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ένας μαθητής από τον Βόλο. Το περιστατικό συνέβη ενώ οι μαθητές είχαν πάει με το σχολείο εκδρομή.

Οι μαθητές Γυμνασίου του Βόλου ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο για την σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα. Όλα πήραν άλλη τροπή όμως, όταν ένας μαθητής κατήγγειλε στους καθηγητές του ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του.

Ο πατέρας του 15χρονου μαθητή μίλησε στην εκπομπή LiveNews και περιέγραψε όσα του είπε ο γιος του ότι συνέβησαν σε βάρος του. «Ο πιτσιρικάς είχε πάει τριήμερη στα Γιάννενα. Την Παρασκευή το βράδυ αυτός αρρώστησε, κρύωσε, είχε λίγο πυρετό και ήταν αδιάθετος. Μόλις γύρισαν την Παρασκευή το βράδυ από την τελευταία έξοδο στην πόλη, επειδή ήταν και κουρασμένος και ταλαιπωρημένος, πήγε στο δωμάτιό του πρώτος, γρήγορα».

Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι την στιγμή που τρεις συμμαθητές του μπήκαν μέσα στο δωμάτιο του 15χρονου ο οποίος κοιμόταν. «Ξάπλωσε, έπεσε με τα ρούχα στο κρεβάτι να κοιμηθεί και τον πήρε ο ύπνος, και αυτοί πήγαν μετά, όταν τον είχε πάρει ο ύπνος. Πήγαν στο δωμάτιό του και ενώ κοιμόταν, οι δύο κάνανε χαβαλέ, κοιτούσαν, γελούσαν και ο άλλος προσπάθησε… να του βάλει χέρι; Δεν ξέρω, κάτι προσπάθησε να κάνει», είπε ο πατέρας του 15χρονου.

Ο μαθητής Γυμνασίου τρόμαξε, αφού είδε έναν συμμαθητή του από πάνω του και άλλους δύο απέναντι από το κρεβάτι να γελάνε. «Ξύπνησε εκείνη την ώρα, φώναξε “βοήθεια”, πανικοβλήθηκε και αυτοί τράπηκαν σε φυγή και οι τρεις. Πήγε στους καθηγητές, το ανέφερε, εμένα δεν μου είχε πει τίποτα από το τηλέφωνο», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου.

Για το περιστατικό αυτό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.

Ανέφερε ότι «Δεν γινόταν η επίβλεψη όπως έπρεπε.» και συνέχισε λέγοντας ότι «Ερευνάται αυτό από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έπρεπε να έχουν διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ανάλογο περιστατικό»

Η υφυπουργός εξήγησε ότι γίνεται έλεγχος για τυχόν ευθύνες στους καθηγητές που ήταν συνοδοί και είχαν την ευθύνη για τους μαθητές «Γι' αυτό ελέγχουμε αν υπάρχουν ευθύνες στους αρμόδιους συνοδούς»

Ερωτηθείσα για το τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια περιστατικά ανέφερε ότι «Σήμερα θα υπάρξει επικαιροποίηση και αυστηροποίηση του πρωτοκόλλου για τέτοια φαινόμενα».





