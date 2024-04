Πολιτική

Μπαράν Μπουρχάν: Η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ και η άρση ασυλίας

Τι εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας, λίγες ώρες μετά την απόφαση Ανδρουλάκη για διαγραφή του μουσουλμάνου βουλευτή από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Την άρση της ασυλίας του Μπαράν Μπουρχάν που χθες βράδυ διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Χθες βράδυ, ο βουλευτής Ξάνθης, Μπαράν Μπουρχάν, τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του κόμματος.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως ο βουλευτής θα παραμείνει εκτός Κ.Ο., «μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του».

«Με απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ο βουλευτής Μπαράν Μπουρχάν τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του και για την οποία ενημερωθήκαμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπόθεση αφορά σε παράνομη συνταγογράφηση.

Σε δήλωση του ο βουλευτής αναφέρει «Προσήλθα σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να ζητήσω την άρση ασυλίας μου για τη διαλεύκανση προσωπικής δικαστικής μου υποθέσεως η οποία εκκρεμεί εις βάρος μου και για την οποία έχω δηλώσει απερίφραστα ότι είμαι αθώος. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και ούτε πρόκειται να κρυφτώ ποτέ, πίσω από ασυλίες και διαδικασίες. Μοναδικός μου γνώμονας είναι να αποδείξω καθ’ ολοκληρίαν την αθωότητά μου ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης όπως κάθε Έλληνας πολίτης, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις Δικαστικές Αρχές. Όσοι επενδύουν πολιτικά εναντίον εμού και του κόμματος μου με αφορμή αυτή την υπόθεση θέλοντας να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο γεγονός, θα διαψευσθούν πανηγυρικά. Θα συνεχίσω να μάχομαι με τις ίδιες αρχές και αξίες για το καλό της κοινωνίας και δη των πολιτών της Ξάνθης που με εμπιστευτήκαν με την ψήφο τους».





