Ευρωεκλογές: Τα κόμματα που δήλωσαν συμμετοχή

Συνολικά 46 κόμματα δήλωσαν στον Άρειο Πάγο ότι θα πάρουν μέρος στις εκλογές του Ιουνίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 ολοκληρώθηκε, και συνολικά 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο αιτήσεις συμμετοχής, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Η ανακήρυξη των κομμάτων από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές θα γίνει σε δεύτερη φάση στις 24 Απριλίου.

Ανάμεσα στα κόμματα που έχουν καταθέσει αίτημα συμμετοχής στις ευρωεκλογές είναι οι Σπαρτιάτες, ωστόσο, ενδεχομένως στο προσεχές δεκαήμερο που ισχύει η σχετική διορία κάποιο άλλο κόμμα θα καταθέσει υπόμνημα κατά της νομιμότητας της καθόδου των Σπαρτιατών στις Ευρωεκλογές, λόγω της άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος των βουλετυτών του, ακολουθώντας την διαδικασία που ακολουθήθηκε με τους Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Στις 19 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφίων που θα κατεβάσει κάθε κόμμα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Τα κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων που κατέθεσαν αιτήσεις συμμετοχής στις ευρωεκλογές είναι:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ.

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ)

Κίνημα 21

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Oικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.)

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ

ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ)

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΣΗ-Νίκος Αντωνιάδης

Πράσινοι - Οικολογία

Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

ελλάδα.εμείς

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΙΑΤΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο