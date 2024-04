Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Παρεξηγήσεις αλλά και… παθιασμένοι έρωτες την Τετάρτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

-

«Ο Ερμής είναι ανάδρομος κι έτσι δεν ξέρουμε τι ακριβώς λέμε ή πάντως αναθεωρούμε τις απόψεις μας. Δημιουργούνται λάθη, παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Γι’ αυτό είναι καλό να προσπαθούμε να είμαστε σαφείς για μια σειρά ζητήματα και ιδιαίτερα για όσα αφορούν τα παιδιά – το μέλλον του κόσμου», είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα, παρουσιάζοντας τις αστρολογικές προβλέψεις στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό».

«Η Αφροδίτη φέρνει παθιασμένους έρωτες, ενώ ο Κρόνος από κοινού με τους Ιχθύες φέρνουν εξελίξεις σχετικές με τη θάλασσα», είπε ακόμη η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννενα: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Γυναικοκτονία Αγίων Αναργύρων – Συγγενής θύματος: Της απαγόρευε να βγαίνει από το σπίτι μόνη (βίντεο)