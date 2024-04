Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Πολιτική κόντρα για τις ηχογραφημένες συνομιλίες

Το δημοσίευμα για τη «μονταζιέρα», οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα «πυρά» της αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», έκανε λόγο για παραποίηση της πραγματικότητας και για «μη θέμα» ως προς την ουσία του ζητήματος των Τεμπών.

«Μιλάμε για το ανθρώπινο λάθος, για να συνεννοηθούμε. Μιλάμε για ένα σύνολο συνομιλιών. Θα το πω για άλλη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μη χάνουμε την ουσία. Αν υπάρχει ζήτημα διαρροής, που μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε θα το ερευνήσει η Δικαιοσύνη και το ερευνά. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά εδώ έχουμε 15 νομίζω συνομιλίες, βγήκαν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες αυτές και μία εξ αυτών τη μέρα εκείνη, φαίνεται ότι δεν βγήκε σωστά. Τη μεθεπόμενη μέρα όλα τα site, η δημόσια τηλεόραση, έβγαλαν κι αυτή τη συνομιλία σωστά. Τη μέρα που βγήκαν όλες οι υπόλοιπες συνομιλίες και αυτή, συνηγορούσαν στο ανθρώπινο λάθος. Αυτή, τελικά, αφορούσε άλλο συρμό.

Ειπώθηκε, εξηγήθηκε, την ίδια μέρα βγήκε η ομολογία του μοιραίου σταθμάρχη, ήταν όλα καθαρά. Δεν υπήρχε κανείς που ν' αμφισβητεί· ακόμα και οι πιο σφοδροί πολέμιοι της κυβέρνησης, του ΟΣΕ, όσων συνέβησαν, ουδέποτε αμφισβήτησαν το ανθρώπινο λάθος. Και έχει ανοίξει ένα θέμα, εδώ και περίπου ένα μήνα, το οποίο δεν καταλήγει πουθενά. Υπήρχε κανένας λόγος ο οποιοσδήποτε, όποιος και αν είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, γιατί δεν υπήρχε λόγος να παραποιήσει κάτι για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, για κάτι που ήταν λυμένο; Δηλαδή, να μιλάμε και λίγο με τη λογική. Έχουμε καταλάβει πόσες ώρες έχουμε δαπανήσει, γιατί έχουμε υποχρέωση ν' απαντάμε, σ' ένα θέμα το οποίο δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Να χειραγωγήσουμε για κάτι αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος το παραδέχθηκε; Να χειραγωγήσουμε για κάτι που όλες οι υπόλοιπες συνομιλίες μιλούσαν για ανθρώπινο λάθος; Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος;», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διατηρεί ζητήματα στην επικαιρότητα, γιατί δεν έχει αφήγημα, πρόγραμμα και αντιπρόταση. Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός στην πρώτη του τοποθέτηση μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε κυρίως για ανθρώπινο λάθος, το οποίο συναντήθηκε με διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, οι οποίες όλες διερευνώνται.

«Όλοι μας έχουμε πει ότι πρόκειται και για ανθρώπινο λάθος και ερευνώνται όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος της ημέρας ―πέρασε παραπάνω από ένας χρόνος― με πρωτοφανείς με τα γενικά δεδομένα χρόνους, κι έτσι θέλω να πιστεύω θα είναι πάντοτε στο εξής η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη προχωράει. Προχωράει σε απολογίες κατηγορουμένων, προχωράει σε έρευνα όλων των πτυχών, κάνει και δεύτερες πραγματογνωμοσύνες, διεξάγει έρευνες. Και προσέξτε· «ω του θαύματος», καμία από αυτές τις έρευνες, καμία από αυτές τις επιμέρους εργασίες της Δικαιοσύνης, που πολύ σωστά κάνει τη δουλειά της, δεν επιβεβαιώνουν καμία από τις θεωρίες συνομωσίας της αντιπολίτευσης. Μέχρι να διαψευστούν οι θεωρίες συνομωσίας που συντηρούνται με πομπώδη τρόπο και όταν διαψεύδονται, είναι μονόστηλο και πάμε στο επόμενο, ν' ανακαλύψουμε τη «μονταζιέρα», ν' ανακαλύψουμε κάτι άλλο, γιατί; Γιατί δεν τους νοιάζει η αλήθεια. Τους νοιάζει να πολιτικοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων και να κάνουν ευρωεκλογές με καμπάνια τα Τέμπη. Αυτό είναι τραγικό», συμπλήρωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μαρινάκης χαρακτηρίζει το έγκλημα των Τεμπών «μη θέμα»

Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Κουμουνδούρου αναφέρει σε ανακοίνωση της: Ο τοξικός κυβερνητικός εκπρόσωπος καταφεύγει εκ νέου σήμερα στη γνωστή του τακτική: η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Τολμά, λοιπόν, για πολλοστή φορά, να χαρακτηρίζει το έγκλημα των Τεμπών «μη θέμα». Δεν ακούσαμε σήμερα για «βδέλλες» (αυτός είναι ο χαρακτηρισμός του για την αντιπολίτευση που στηρίζει την απαίτηση των συγγενών για Δικαιοσύνη) αλλά για… influencers! Μάλλον δεν έχουν φτάσει ούτε στα δικά του χέρια οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Λογικό αφού φροντίζουν από το Μαξίμου να τις κρύβουν επιμελώς.

Ερωτούμε, λοιπόν, τον κ. Μαρινάκη, με τα όσα γνωρίζει τα εξής:

Πρώτον, ενδιαφέρει ή όχι την κυβέρνηση να πληροφορηθεί ποιος έκανε μοντάζ συνομιλιών, δηλαδή αλλοίωση του υλικού μετά από ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων; Το θεωρεί «μη θέμα» και μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη στον ραδιοφωνικό Σκάι;

Δεύτερον, ποια συνομιλία είχε υπόψη του ο κ. Μητσοτάκης την 1η Μαρτίου του 2023, όταν έκανε τη δήλωση λίγες ώρες μετά το δυστύχημα ότι αυτό οφείλεται «αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος». Αυτή που δόθηκε στα ΜΜΕ την ίδια μέρα (δηλαδή την μονταρισμένη) ή αυτές που μεταδόθηκαν τις επόμενες μέρες και τις οποίες επικαλείται σήμερα;

Τρίτον, από χθες το πρωί που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» το άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη δεν έχουμε λάβει απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα, ενώ έχουμε ακούσει πολλά από Μητσοτάκη - Μαρινάκη.

Επαναφέρουμε λοιπόν το ερώτημα που έθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης:

Σε συνέντευξη του στον Σταύρο Θεοδωράκη στον Alpha στις 22 Μαρτίου 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε: Γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα εύφλεκτο. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχία». Μπορεί σήμερα, ένα χρόνο μετά, να επαναλάβει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή γνωρίζει ότι έλεγε ψέματα; Τον προκαλούμε να το πράξει!

Επίσης σε ανάρτηση του στο twitter, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, «Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε έρευνα εναντίον κάποιων πρώην μελών της #κυβέρνηση &επικρίνουμε αυτή την διάταξη»

Κυβερνητικές πηγές: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων

«Πόσες τραγωδίες σαν τα #Τεμπη χρειάζονται για να καταλάβουμε ότι η διαφθορά σκοτώνει;»

«Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε έρευνα εναντίον κάποιων πρώην μελών της #κυβερνηση &επικρίνουμε αυτή την διάταξη»

Λ. #Κοβεσι Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά την ακρόασή της στο Ευρωκοινοβουλίο pic.twitter.com/QFGuYQNErf — SYRIZA EP (@SYRIZAEP) April 10, 2024

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν τα εξής: Έχουν το θράσος να μιλούν για τοξικότητα αυτοί που κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων και καμπάνια επάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Σήμερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε το αυτονόητο: ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μονταζιέρας, δηλαδή αλλοίωσης στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις επίμαχες συνομιλίες.

Ούτε προέκυψε κάτι τέτοιο από κανένα στοιχείο ή οποιαδήποτε δήλωση.

Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να βγάλει άλλη μια ανακοίνωση γεμάτη ψεύδη με παραπλανητικό τίτλο.

Αιχμές κι από την ελάσσονα αντιπολίτευση

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: Οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Τερεζάκη είναι αποκαλυπτικές, καθώς επιβεβαιώνουν ότι λίγες ώρες μετά την τραγωδία, κάποιος -που δεν θα έπρεπε-, είχε στα χέρια του τις επίμαχες συνομιλίες του σταθμάρχη, τις χάλκευσε και τις διοχέτευσε σε ένα φιλικό προς την Κυβέρνηση μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Έπρεπε να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας και να καταθέσω αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να μάθουμε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι μόνο υπεύθυνη για την τραγωδία, αλλά και για ένα αδίστακτο σχέδιο χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Έχουμε χρέος και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και αυτού του αδίστακτου σχεδίου χειραγώγησης, στη δικαιοσύνη. Έχουμε χρέος απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, απέναντι στους τραυματίες και την ελληνική κοινή γνώμη.

Το ΚΚΕ, σε σχόλιο για «για τις αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ σχετικά με παραποίηση και διαρροή στοιχείων», αναφέρει τα εξής: Η παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ ότι υπήρξε παραποίηση και διαρροή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων του εγκλήματος των Τεμπών, που αξιοποιήθηκαν στην πορεία για να ενισχυθεί η κυβερνητική θεωρία του «ανθρώπινου λάθους» ως κύριας αιτίας του συμβάντος, θέτει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιων εντολή έγινε αυτή η παραποίηση και διαρροή. Πρόκειται για ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και που η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να αποφύγει, παριστάνοντας την ανήξερη και κυρίως την αθώα.

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή.

Τόνισε ότι «δυστυχώς επιχειρείτε να συγκαλύψετε το έγκλημα. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι που το ψάχνουν». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας παρέκαμψε το νόμο περί ευθύνης υπουργών και εξέδωσε απορριπτική απόφαση για όσους είχαν μηνύσει οι συγγενείς των θυμάτων, για ενέργειες που αφορούσαν το μπάζωμα του σημείου της τραγωδίας», επισημαίνοντας ότι «η μήνυση αφορούσε την παράβαση καθήκοντος και την απόκρυψη στοιχείων» και «έτσι έβγαλε λάδι τους πολιτικούς κατά παράβαση του νόμου».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της πρότασης μομφής που συζητήθηκε στη Βουλή, ειπώθηκε κάτι πολύ σοβαρό, που όμως πέρασε στα "ψιλά". Ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε την ενοχή του! Είπε ότι "εκείνο το βράδυ του εγκλήματος δεν έκλεισε μάτι, ενημερωνόταν συνεχώς και έδινε εντολές". Αφού λοιπόν αυτός έδινε εντολές, αυτός ευθύνεται και για το έγκλημα. Το παραδέχθηκε! Αυτός είναι ο υπεύθυνος!».

