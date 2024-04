Παράξενα

Θάνατος παιδιού: ένοχος αλλά… χωρίς ποινή ο παππούς του!

Τι αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ο παππούς κρίθηκε ένοχος για τον χαμό του 4χρνου αγοριού, αλλά δεν του επιβλήθηκε συγκεκριμένη ποινή.

Ένοχος μεν, ατιμώρητος δε, για τον θάνατο από αμέλεια του 4χρονου εγγονού του, κρίθηκε ένας 68χρονος. Το νήπιο είχε χάσει τη ζωή του τον Ιούνιο του 2020 σε αγροτική περιοχή του Λαγκαδά, όταν έπεσε από τρακτέρ, όπου είχε ανέβει μαζί με τον παππού του για να κόψουν τα χόρτα από αγρόκτημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το άτυχο αγοράκι έπεσε στο πίσω μέρος του τρακτέρ, όπου προσέκρουσε στο κοπτικό μηχάνημα, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς όμως να τού επιβάλει ποινή, καθώς φαίνεται πως πείσθηκε ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη ο παππούς από τις συνέπειες της πράξης του, δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή.

