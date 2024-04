Κοινωνία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Εισβολή κουκουλοφόρων στο γραφείο του πρύτανη

Οι δράστες πέταξαν μπογιές, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και στη συνέχεια διέφυγαν.

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο όταν τρία άτομα εισέβαλαν στο γραφείο του πρύτανη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές και πέταξαν μπογιές.

Στο γραφείο εκείνη την ώρα βρισκόταν η γραμματέας του πρύτανη ενώ ο ίδιος απουσίαζε. Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

