Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που “ρήμαζε” καταστήματα

Ακόμη και 15χρονοι συμμετείχαν στη συμμορία. Το «ρεκόρ» τους ήταν 11 διαρρήξεις καταστημάτων σε 2 ώρες. Πως δρούσαν.

Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, 5 νεαροί, 18 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και -κατά περίπτωση- περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Η Αστυνομία, μετά από σχετικές έρευνες για τα περιστατικά ληστειών και διαρρήξεων, κατάφερε να φτάσει στα ίχνη της συμμορίας, αποκαλύπτοντας την μεθοδική και διαρκή δράση της εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τρόπο δράσης της συμμορίας, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα καταστήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, παραβίαζαν κεντρικές θύρες ή παράθυρα, είτε με τη χρήση διάφορων αντικειμένων είτε σπρώχνοντας και ανασηκώνοντας τις πόρτες.

Ακολούθως, αφαιρούσαν μετρητά από ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και χρηματοκιβώτια, ενώ στις περιπτώσεις που η αφαίρεση των τελευταίων δεν ήταν εφικτή, τα διερρήγνυαν με τη χρήση φρεατίων ή πυροσβεστήρων.

Παράλληλα, μέλη της συμμορίας παρέμεναν εξωτερικά των καταστημάτων εκτελώντας χρέη «τσιλιαδόρου». Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου εντός των καταστημάτων βρισκόταν κάποιος υπάλληλος, οι κατηγορούμενοι τον απειλούσαν είτε με σωματική βία είτε με μαχαίρια.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, χαρακτηριστικό της δράσης της συμμορίας ήταν ότι εντός της ίδιας ημέρας και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να προέβαιναν σε διαδοχικές κλοπές ή ληστείες καταστημάτων. Μάλιστα, από την έως τώρα προανάκριση καταγράφηκε η τέλεση 11 διαρρήξεων καταστημάτων σε χρονικό διάστημα 2 ωρών.

Επιπλέον, τα μέλη της συμμορίας επιδείκνυαν τη λεία τους σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 6 ληστείες και 25 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών. Επιπρόσθετα, ένας εκ των κατηγορούμενων έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί κατ' επανάληψη για ομοειδή αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

