Πολιτική

Σπαρτιάτες: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Βαλτογιάννης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ανεξαρτητοποίηση από το κόμμα των Σπαρτιατών.

-

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Διονύσης Βαλτογιάννης, ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα των Σπαρτιατών.

Πρόκειται για την τρίτη αποχώρηση από το κόμμα μετά την παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης κατά 11 βουλευτών των Σπαρτιατών και του Ηλία Κασιδιάρη.

Πλέον η ΚΟ των Σπαρτιατών αποτελείται από επτά βουλευτές. Έχουν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα οι Γιώργος Μανούσος και Ιωάννης Δημητροκάλλης.

Στην επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Διονύσιος Βαλτογιάννης αναφέρει «σε συνέχεια της παραγγελίας από την κ. Εισαγγελέα του Α.Π. για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εμού του ιδίου αλλά και των υπολοίπων 10 συναδέλφων μου, είναι αδύνατον να παραμείνω στην Κ.Ο «Σπαρτιάτες» υπό την ηγεσία του Προέδρου κ. Στίγκα, ο οποίος μετά τις ανέρειστες και ανυπόστατες καταγγελίες του, κατέστη επί της ουσίας η αφορμή της ποινικής μου δίωξης. Κατόπιν των ανωτέρω, η πολιτική και ηθική μου αξιοπρέπεια, επιτάσσουν την διακοπή της συμπόρευσης μου στην Κ.Ο «Σπαρτιάτες» υπό την ηγεσία του κ. Στίγκα και για αυτούς τους λόγους σας δηλώνω ότι επιθυμώ την άμεση ανεξαρτητοποίησή μου»

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση έδωσε… νέα ζωή σε νεφροπαθή

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δεν θα δεχτούμε ντε φάκτο καταστάσεις στο Αιγαίο

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)