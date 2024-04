Αθλητικά

Μόντε Κάρλο – Τσιτσιπάς: Πρόκριση στους “16” με καταιγιστική εμφάνιση

Ο Έλληνας πρωταθλητής δέχθηκε break στο πρώτο game του αγώνα, αλλά μετά, ισοπέδωσε… τον αντίπαλο του.

Στους «16» του τουρνουά της κατηγορίας ATP Masters 1000 που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο προκρίθηκε σήμερα (10/4) ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη) επιβλήθηκε του Αργεντινού Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι (Νο 31 στον κόσμο) με 6-1, 6-0, σε αναμέτρηση διάρκειας 63 λεπτών για τη φάση των «32» της χωμάτινης διοργάνωσης, και πήρε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο. Εκεί ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος κατέβαλε χθες (9/4) την αντίσταση του Αυστριακού Σεμπάστιαν Όφνερ στους «32» με 6-3, 6-4.

Με το... καλημέρα του πρώτου σετ ο Ετσεβέρι έκανε "break" στον Τσιτσιπά και προηγήθηκε 1-0, αλλά ο 25χρονος πρωταθλητής ήταν... καταιγιστικός στη συνέχεια. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς του αντιπάλου του (σ.σ. στο δεύτερο, το τέταρτο και το έκτο) και πήρε τα επόμενα έξι διαδοχικά γκέιμ, «κλείνοντας» το σετ με 6-1 και παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια του ματς.

Το δεύτερο σετ άρχισε όπως τελείωσε το πρώτο, καθώς ο Τσιτσιπάς έκανε τρεις φορές "break" (στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο γκέιμ) και προηγήθηκε 5-0, με αποτέλεσμα να φτάσει χωρίς πρόβλημα στη νίκη-πρόκριση στους «16» και το... συναπάντημα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Τσιτσιπάς και Ζβέρεφ έχουν αναμετρηθεί 14 φορές στο παρελθόν σε επίπεδο ATP, με τον Έλληνα πρωταθλητή να προηγείται στις νίκες με 9-5. Πάντως, ο Γερμανός ήταν αυτός που... πανηγύρισε την τελευταία φορά που τέθηκαν αντιμέτωποι, στις 5 Ιανουαρίου, καθώς επικράτησε 6-4, 6-4 στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του UnitedCup.

