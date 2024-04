Κοινωνία

Φόρουμ των Δελφών - Αδειλίνη για Τέμπη: Δεν παρέπεμψα συγγενείς θυμάτων για παρηγοριά στην εκκλησία

Τι είπε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη στο Φόρουμ των Δελφών.

-

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στο κράτος δικαίου.

Όπως είπε η Εισαγγελέας, “Βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία” και συνέχισε αναφέροντας πως “έχει αποσταλεί βιντεοληπτικο υλικο στην Αγγλία για να διερευνηθεί πλήρως αν η μοιραία αμαξοστοιχία μετέφερε οτιδήποτε άλλο”.

Όσον αφορά τις κατηγορίες “περί συγκάλυψης” δήλωσε: “εκ του πονηρού προσπαθούν να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη για ποινικά ζητήματα υπουργών που δήθεν δε πράττει” και πρόσθεσε πως “Η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται από την εκάστοτε εξουσία με ανταπόδοση συγκάλυψης, θίγει η άποψη αυτή τους ανακριτές της Λάρισας, να σας θυμίσω είχα καθολική στήριξη σχεδόν, 21 από 25 ψήφους διάσκεψης προέδρων”.

“Μόνο η Βουλή είναι αρμόδια για άσκηση δίωξης κατά υπουργών για ποινικά αδικήματα που διέπραξαν”, είπε ακόμη. “Έγινε διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή, χωρίς να μπορεί να τα αξιολογήσει. Και να ήθελε η δικαιοσύνη δε θα μπορούσε να συγκαλύψει”, πρόσθεσε.

“Ο,τι στοιχείο προκύπτει για πολιτικό πρόσωπο διαβαθμίζεται στη Βουλή χωρίς να μπορούμε να το αξιολογήσουμε”, επεσήμανε ακόμη η Γεωργία Αδειλίνη.

Επιπλέον, διέψευσε το ότι είχε αναφερθεί σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, λέγοντάς τους να “βρουν παρηγοριά στην εκκλησία”.

“Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι παρέπεμψα συγγενείς για παρηγοριά στην εκκλησία , κυνική κατηγορία, θα ήταν απάνθρωπο για όσους με γνωρίζουν δε μου ταιριάζουν”, δήλωσε συγκεκριμένα.

Όσον αφορά στο κράτος δικαίου, είπε ότι “το ψήφισμα αναφέρεται σε εκκρεμείς υποθέσεις για τη ποινική δικαιοσύνη. Παράδειγμα εκκρεμείς κρίσεις όπως η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, του Καραϊβάζ, αμφισβητεί τις επιδόσεις της χώρας μας για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες έχουμε καταδίκες”.

