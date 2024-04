Οικονομία

Φόρουμ των Δελφών – Χατζηδάκης: Ενίσχυση εισοδημάτων και μειώσεις φόρων το 2025

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση συντάξεων, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός του 2025.

-

Τις βασικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2025 σε σχέση με την ενίσχυση εισοδημάτων και τη μείωση φόρων και εισφορών παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανακοίνωσε ότι αν οι πάροχοι δεν μειώσουν τις προμήθειες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά στην κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός του 2025 θα περιλαμβάνει:

Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, κόστους 215 εκατ. ευρώ.

Τη μείωση, ουσιαστικά κατάργηση, του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες, κόστους 120 εκατ. ευρώ.

Τη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, κόστους 100 εκατ. ευρώ.

Την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος (15 εκατ. ευρώ).

Την αύξηση των συντάξεων, η οποία με βάση το γνωστό μαθηματικό τύπο, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 400 εκατ. ευρώ.

Την αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, κόστους 20 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται, όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, για μέτρα συνολικού ύψους 870 εκατ. ευρώ. «Ερχόμαστε από τον Απρίλιο και σας λέμε με σχετική ακρίβεια πώς θα κινηθούμε το 2025. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα επιτελείο, που δουλεύει συστηματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ», σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα την επόμενη χρονιά θα είναι και πάλι ίσος με το 2,1% του ΑΕΠ. «Θα μείνουμε στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνεχίσουμε τη σοβαρή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, που είναι θεμέλιο για τη γενικότερη προσπάθεια στην οικονομία», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο συζήτησης με το διευθυντή του capital.gr Σπύρο Δημητρέλη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Για το διεθνές περιβάλλον: «Η Ελλάδα δεν είναι σε γυάλα και προφανώς επηρεάζεται από τις εξελίξεις Αλλά έχοντας περάσει την κρίση της πανδημίας και την ενεργειακή κρίση, είδαμε ότι η οικονομία έχει αντέξει και έχουμε πολύ ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης. Συνδυάζουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, δηλαδή να κρατάμε τα υπερπλεονάσματα για τις δύσκολες χρονιές, με τη δική μας πολιτική βούληση, ώστε να έχουμε σταθερή, στιβαρή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπως θα έκανε κάθε συνετός νοικοκύρης. Ακριβώς επειδή ζούμε σε ασταθές περιβάλλον, πρέπει να έχουμε στην άκρη περισσεύματα και να τα χρησιμοποιούμε στις δύσκολες στιγμές».

Για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές: Τους επόμενους μήνες θα κατατεθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων και της καινοτομίας, με φορολογικά και άλλα κίνητρα. «Έχουμε σημαντικό επενδυτικό κενό, αλλά και πολύ σημαντική αύξηση, ιδίως στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, όπου σημειώθηκε ρεκόρ 20ετίας. Και στις εξαγωγές έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από οποιοδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά πλησιάζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε.

Ειδικότερα, σε σχέση με την κριτική που διατυπώνεται για υψηλή συμμετοχή του Real Estate στις επενδύσεις, ο Υπουργός τόνισε ότι το ποσοστό των επενδύσεων σε ακίνητα ως προς το σύνολο των επενδύσεων μειώθηκε κατά την περίοδο 2019 – 2023 σε 35% από 42%, που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικά υψηλότερο (49,7%).

Για τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και τις προμήθειες στα POS: Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι είναι σε εξέλιξη 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, που περιλαμβάνουν από τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS μέχρι τα μέτρα που λαμβάνονται για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Πρόκειται, όπως είπε, για τις περισσότερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, οι οποίες ήδη αποφέρουν αποτελέσματα, καθώς το 2023 υπολογίζεται ότι εξασφαλίστηκαν 500 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα εξαιτίας της διεύρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αναφερόμενος στις προμήθειες που επιβάλλονται στις συναλλαγές αυτές, υπενθύμισε ότι εκτός από τα κλασικά συστήματα υπάρχουν και τα συστήματα άμεσων πληρωμών, όπως είναι το IRIS με μηδενικές προμήθειες για τους πολίτες και πολύ χαμηλές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες. Ξεκαθάρισε ωστόσο «ότι αν δεν υπάρξουν το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις που όλοι ευχόμαστε, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη μείωση των προμηθειών, ιδίως στις συναλλαγές μικρού ύψους».

Για τα εισοδήματα και τον πληθωρισμό. O κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός –αντίστοιχα είναι τα στοιχεία και για τον μέσο μισθό– έχει αυξηθεί σωρευτικά από το 2019 κατά 27,7%, ενώ ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα μαζί με την εκτίμηση για το 2024 είναι 16,5%. Δηλαδή χαμηλότερος από την αύξηση των εισοδημάτων. Τόνισε δε ότι αυτό εν πολλοίς εξηγεί και την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023. «Ασφαλώς έχει επηρεαστεί η οικονομία από την κρίση όπως και από τις άνευ προηγουμένου φυσικές καταστροφές», σημείωσε ο υπουργός τονίζοντας ωστόσο ότι την ίδια στιγμή είμαστε στην κορυφή του πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αύξηση του Α.Ε.Π. «Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση. Τα επόμενα χρόνια όπως θα αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξουμε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,5%».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τις ευρωεκλογές, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι διττό: αφενός ότι κάποιοι στην Ελλάδα (αλλά και σε όλη την Ευρώπη) θεωρούν ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν τόση σημασία και αφετέρου ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει «επικίνδυνα καλά» στις δημοσκοπήσεις.

«Εμείς λέμε ότι οι ευρωεκλογές έχουν σημασία για την σοβαρή, υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση της χώρας στην ευρωβουλή, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που είχε η εικόνα της Ελλάδας την προηγούμενη δεκαετία. Έχει σημασία ποιοι θα πάνε, δεν μπορεί να εξάγουμε την γραφικότητα στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, οι ευρωεκλογές παράγουν πολιτικά μηνύματα. Αν προκύψει ένα πολιτικό μωσαϊκό, αυτό θα είναι αρνητικό για την οικονομία. Η κυβέρνηση προφανώς θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις αγνοώντας το πολιτικό κόστος, αλλά το θετικό αφήγημα που υπάρχει διεθνώς για την οικονομία θα «νερώσει». Το 2023 πήραμε 41% και έκτοτε διερωτώμαι τι έχει χειροτερέψει στην οικονομία και συνολικά στη χώρα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε αλάνθαστοι και τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά πρέπει να δούμε το πράγμα πιο ψύχραιμα και σφαιρικά», κατέληξε.