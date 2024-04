Πολιτική

F-35: Στο ΥΠΕΘΑ η επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής των ΗΠΑ

Τι περιλαμβάνει το πακέτο δωρεάν στρατιωτικού υλικού

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εστάλη σήμερα η επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής LOA (Letter of Offer and Acceptance), από τις ΗΠΑ, για την προμήθεια των F-35.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ απέστειλαν σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), την επίσημη επιστολή προσφοράς και αποδοχής LOA (Letter of Offer and Acceptance) σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, τον Ιανουάριο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την οποία άνοιξε και τυπικά τον δρόμο για την απόκτηση έως και 40 F-35 από την Ελλάδα.

Το σχετικό αίτημα έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο και μάλιστα λίγο πριν από τον δεύτερο γύρο των εθνικών εκλογών τον Ιούνιο του 2023.

Σημειώνεται πως το δωρέαν πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τέσσερις φρεγάτες LCS, δύο μεταγωγικά C-130, 60 θωρακισμένα οχήματα μάχης και περιπολικά πλοία.

