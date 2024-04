Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι νίκησε τη Βόννη και κρατά ζωντανή την ευρωπαϊκή συνέχεια

Ζωντανό παραμένει το όνειρο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά τη νίκη κόντρα στη Βόννη.

Το Περιστέρι ισοφάρισε (1-1) τη σειρά με την Τέλεκομ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και τη στέλνει πίσω στη Βόννη (16/4), όπου θα τα δώσει όλα για την πρόκρισή του στο Final Four του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Γερμανούς και με το τελικό 90-62 στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα, κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της ευρωπαϊκής συνέχειας και διάκρισης.

Η ελληνική ομάδα φανέρωσε τις διαθέσεις της από το πρώτο ημίχρονο και μετά το αναγνωριστικό δεκάλεπτο (19-14), απάντησε με επιμέρους σκορ 14-4 εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +15 (33-18) στο 15΄ και παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (46-34).

Με έλεγχο των ριμπάουντ (40 έναντι 29), εξαιρετικό ποσοστό στο δίποντο (65.85%) και άμυνα για σεμινάριο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπιασε από τον... λαιμό την Τέλεκομ στο δεύτερο ημίχρονο, «καθαρίζοντας» τον αγώνα από την τρίτη περίοδο, όταν έγραψε το μη αναστρέψιμο +21 (69-48 στο 30΄) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τεράστιο εμφάνιση από τον Τζο Ράγκλαντ σε επίθεση (29π.) και δημιουργία (9ασ.), από 17 πόντους σημείωσαν οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Τρέβορ Τόμπσον, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Ζερμέιν Λοβ.

Από την Τέλεκομ Βόννης που τα... έσπασε από 6,75 (3/15 τρίποντα), ξεχώρισαν οι Γκλιν Γουάτσον και Τιλ Πάπε, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 46-34, 69-48, 90-62

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Τσιούλιν, Ατάρντ

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Πουλιανίτης, Σταυρακόπουλος, Ξανθόπουλος, Ζούγρης 2, Χουγκάζ 2, Κασελάκης, Λοβ 15 (1), Μήτρου-Λονγκ 17 (3), Ράγκλαντ 21 (2), Ρένφρο 8, Τόμπσον 17.

ΤΕΛΕΚΟΜ ΒΟΝΝΗΣ (Ρόελ Μουρς): Φομπς 3 (1), Γκρίζελ 4, Σένγκφελντερ 4, Τίμαν 4, Γουάτσον 13 (1), Φλαγκ 2, Φρέι 2, Κένεντι 7, Κίρκγουντ 10, Πάπε 13 (1).

